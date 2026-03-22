Двадцать второй день марта - отличный повод поздравить представителей одной профессии; узнайте, какой профессиональный праздник сегодня в Украине наступает и кого с ним поздравить. Немало у этого дня и народных обычаев, а также есть несколько примет на счастье.

Какой сегодня праздник в Украине

22 числа наступает Международный день таксиста, широко отмечаемый также и в нашей стране. Как понятно из названия, поздравить в праздник сегодня стоит родных и знакомых, которые работают или подрабатывают в такси. Им можно пожелать спокойных дорог, адекватных пассажиров и хорошего заработка.

Какой сегодня праздник в мире

Главная экологическая инициатива сегодняшнего дня - Всемирный день водных ресурсов. Его цель - привлечь внимание человечества к проблеме сокращения количества питьевой воды, загрязнения морей и неэффективного использования запасов.

Известные еще такие международные праздники сегодня, как День Балтийского моря, День тюленей, День безделья, День Гриффиндора.

Какой сегодня праздник церковный

Святого мученика Василия чествуют в православии сегодня по современному календарю. При жизни он был талантливым врачом, поэтому в молитвах у него просят исцеления тяжелых недугов, легкой беременности, помощи при душевных болезнях.

Верующие, которые до сих пор придерживаются старого стиля, отмечают сегодня праздник памяти сорока мучеников Севастийских.

Какой сегодня праздник народный

Многие приметы сегодняшнего дня упоминают птиц:

если прилетела трясогузка, то морозов больше не будет;

воробьи и синицы купаются в лужах - к потеплению;

вернулись аисты - скоро растает лед на реках;

много мелких облаков предвещают непогоду.

В праздник 22 марта наши предки собирали березовый сок, проращивали семена растений и сажали молодые плодовые деревья. Счастливой приметой считалось, если расцвела мать-и-мачеха. Очень удачной эта дата считается для рыбалки и приготовления любой выпечки.

Что нельзя делать сегодня

Серьезный вред для души представляют ссоры - 22 марта не стоит спорить с родными даже из-за мелочей, иначе в семье не будет согласия. Также не забывайте, что сейчас еще продолжается Великий пост. Помня о том, какой сегодня церковный праздник, запрещается есть пищу с содержанием животных продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: