Кармические болезни: ваша дата рождения раскрывает серьезные риски для здоровья

Нумерологи рассказали, что вам грозит и как избежать проблем со здоровьем.

Многие люди замечали, что определенные проблемы со здоровьем повторяются снова и снова – и задаются вопросом, может ли это быть связано не только с физиологией, но и с духовными или кармическими аспектами жизни. Согласно астрологическим и нумерологическим взглядам, ответ может скрываться именно в вашей дате рождения, пишет The Times of India.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Карма и здоровье: как это связано

Согласно нумерологии, каждая дата рождения имеет жизненное число, которым управляет определенная планета. Это число может влиять на физические и психологические тенденции человека, в частности на предрасположенность к определенным заболеваниям.

Дни рождения 1, 10, 19, 28 – планета Солнце, возможные проблемы: сердце, глаза, рекомендация: предлагать воду (аргья) богу Солнцу.

Дни рождения 2, 11, 20, 29 – планета Луна, возможные проблемы: ум, эмоции, психика, простуды, кашель, рекомендация: поклоняться Шиве.

Дни рождения 3, 12, 21, 30 – планета Юпитер, возможные проблемы: печень, поджелудочная железа, ожирение, рекомендация: поклоняться банановому дереву, поститься в четверг.

Дни рождения 4, 13, 22, 31 – планета Раху, возможные проблемы: кожа, аллергии, психика, рекомендация: поклоняться Шиве, предлагать молоко и воду Шивалингу.

Дни рождения 5, 14, 23 – планета Меркурий, возможные проблемы: грудь, легкие, бронхит, аллергия, рекомендация: поклоняться Ганеше по средам и четвергам.

Дни рождения 6, 15, 24 – планета Венера, возможные проблемы: репродуктивная система, диабет, рекомендация: предлагать тростниковый сахар и мед Шивалингу по пятницам.

Дни рождения 7, 16, 25 – планета Кету, возможные проблемы: желудок, рекомендация: поклоняться Ганеше.

Дни рождения 8, 17, 26 – планета Сатурн, возможные проблемы: суставы, колени, связки, желудок, рекомендация: поклоняться Шане по субботам, зажигать дию под деревом Пипалу.

Дни рождения 9, 18, 27 – планета Марс, возможные проблемы: высокое давление, кровеносная система, рекомендация: поклоняться Хануману по вторникам, предлагать прасад.

