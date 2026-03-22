Джеджула показал свою 9-месячную дочь и поздравил её с праздником (видео)

Ведущий поделился трогательными кадрами с именинницей.

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула показал трогательное видео с младшей дочерью Эмилией.

Сегодня, 22 марта, девочке исполнилось девять месяцев. По случаю праздника звездный папа решил поздравить именинницу в своем Instagram и поблагодарил свою любимую за дочь.

"Моей младшей принцессе 9 месяцев, нашей Эмили. С твоим днем, мое солнышко. Спасибо нашей мамочке, спасибо, любимая", – подписал ролик Андрей, в котором собрал кадры с маленькой Эмилией.

Реакция сети

Подписчики Джеджулы начали активно поздравлять девочку в комментариях:

"Поздравляем маленькую красавицу"

"Будьте здоровы и счастливы, радостны и с мирным небом над головой"

"Поздравляем! Пусть принцесса растет на радость вашей семье. Ангел-хранитель всегда рядом".

К слову, ведущий также воспитывает двоих детей от предыдущих браков – сына Даниэля от певицы и модели Санты Димопулос и дочь Аделину от бывшей жены Юлии. Свою новую избранницу мужчина не показывает в сети.

Напомним, ранее Андрей Джеджула рассказал о матери своего третьего ребенка. По его словам, жена не хочет выставлять себя напоказ.

Вас также могут заинтересовать новости: