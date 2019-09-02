Святые деяния великомученика донецкого Александра Захарченко, а также разные чудеса

Широко отметила прогрессивная общественность Русского мира годовщину усекновения диавольской сотоной первого генералиссимуса Донецкой народной республики Александра Захарченко в кафе «Сепар», и фигура его чугунная ныне мироточит водкою.

Памятник донецкому ататюрку открыли в тот знаменательный день, когда в прошлом году Захарченко вспыхнул и погас в разных местах бульвара Пушкина, а печень его была взята живьем на небо как чудесный спиртометр, демонстрирующий удивительные резервы человеческого организма, если он настроен истинно патриотически. Официальная стоимость памятника составила 5 миллионов 800 тысяч рублей, но он в тот же день окупился, ибо, как сказывают в народе, замироточил водкою.

По расчетам донецких ученых, учитывая количество выпитого Александром при жизни, запасов памятника должно хватить на пять с половиной годовых бюджетов молодой республики, но на этом чудеса только начинаются. Так, например, тому ополченцу, что хочет войти в алкогольный запой, но без посторонней помощи уже не может этого сделать, надо подойти к памятнику Захарченко, прочитать три раза «Батя наш» и приложиться к правому подреберью статуи, и войдет он в запой; а та девка, что хочет по кругу пущеной быти, должна к памятнику прийти ночью голою, и все ей будет, можно также днем одетою.

Доказательств божественного происхождения Александра Захарченко в Русском мире нынче очень много есмь. Так, пророк его Захар Прилепин-летописец свидетельствует , что Александр видел будущее: «Он без конца и сам говорил: «Меня, Захар, предадут, предадут… Не все, но самые близкие… И, говорит, эти обрушения этой веры человеческой...». «...Истинно вам говорю, - продолжал Захарченко, - один из вас предаст меня в эту ночь, прежде чем пропоет ополченец Петух». «Собрался народ и выбрал себе дорогого своего сына на управление своей республикой. И это чудо было», - подчеркивает Прилепин-летописец, и было тех чудес немерено, одних только покушений 80 штук, и волосы шевелились у Захара на руках, а Александру не было ничего!

Снайпера американские стреляли в сына народного, но пули их сворачивали в сторону и попадали в бутылку водки, которую Захарченко всегда носил с собою для соборования, и оставались в ней, и по вечерам считал их Александр и разговаривал с ними, но сколько ни пытался разобрать его слова Прилепин, ни разу это ему не удавалось, ибо к тому времени был он в зюзю, а дорогой сын народный - в дрова для молодой республики. Неоднократно случалось святому генералиссимусу наступать на мины, но они не взрывались под его ногой, а превращались в маленькие самогонные аппаратики, и тогда шел он на Кальмиус и голый ходил по воде, и белочка бежала впереди, указывая путь в обход стремнин и где можно достать рыбу с достаточно широким ртом, чтобы выпить из нее водки.

В такие дни Захарченко кормил пять тысяч человек пятью окорочками и двумя медными дросселями, превращал водку в бухло, исцелял ополченцев от венерических заболеваний, и ни разу не сказал никому «да минует меня чаша сия», а наоборот говорил: «Наливай давай быстрей, хули той жизни», из чего следует, что он давно предчувствовал свою смерть.

В тот роковой день святой Александр Владимирович с утра позвал в свой кабинет жительницу Донецка Наталью Волкову и сказал ей: «Давай, наливай», тем самым говоря как бы: «Ребята, держитесь вместе. Если вдруг что-то случится. В открытую, конечно, не говорил...», в открытую он говорил «Давай, наливай», но по глазам было видно, что он все знал. «Единственное, что у меня постоянно в голове - его взгляд, - рассказывает Наталья Волкова. - Я сидела, и его глаза – в них можно было утонуть. Это… вот все».

Человек, видевший в глазах собеседника столько водки, что реально можно утонуть, действительно видел в жизни все, и это еще раз доказывает, что популярная в определенных кругах версия, якобы Захарченко взорвался от переполнявшей его тело водки просто потому, что на пороге «Сепара» решил прикурить от спички и не вовремя на нее выдохнул, вдвойне кощунственна... Перед смертью возлюбленный донецким народом Батя успел быстро сделать пророчество «о кровавом пути Донбасса в Россию», но, к сожалению, несколько с ним запоздал. Дошло бы до него раньше, может, до сих пор бы на базаре окорочками торговал.

Всех желающих помочь украинской армии отметить славную годовщину этого замечательного события увеличением количества кандидатов на новые донецкие памятники просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников