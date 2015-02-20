За сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, трое получили ранения
13:18, 20 февраля 2015Война
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По состоянию на вчерашний день при выходе из Дебальцевского плацдарма погибли 13 военнослужащих.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, трое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
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Как сказал Селезнев, согласно подтвержденной информации, по состоянию на вчерашний день при выходе из Дебальцевского плацдарма погибли 13 военнослужащих, 157 получили ранения.
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