За сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, трое получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое военнослужащих, трое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

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Как сказал Селезнев, согласно подтвержденной информации, по состоянию на вчерашний день при выходе из Дебальцевского плацдарма погибли 13 военнослужащих, 157 получили ранения.