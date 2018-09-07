Согласовав "школьное перемирие", стороны в четырнадцатый раз пообещали соблюдать режим тишины - Хуг

В СММ ОБСЕ заявили, что нарушения режима тишины наблюдаются ежедневно и причины для обострения ситуации не устранены.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что, согласовав на переговорах в Минске режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года, все стороны в четырнадцатый раз пообещали соблюдать режим тишины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что сразу после полуночи 29 августа вступило в силу очередное решение о подтверждении приверженности соблюдению режима прекращения огня.

При этом Хуг напомнил, что впервые перемирие было согласовано почти четыре года назад - 5 сентября 2014 года с подписанием Минского протокола.

"Стороны никогда не соблюдали его (перемирие - УНИАН), и это недавнее подтверждение приверженности является четырнадцатым таким обещанием соблюдать взятые на себя обязательства", - сказал Хуг.

Он также отметил, что в результате согласования последнего перемирия в связи с началом нового учебного года ситуация улучшилась.

"На прошлой неделе миссия зафиксировала на 60% меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать в среднем за неделю до того, как вступило в силу это решение. По наблюдениям миссии, боевая активность оставалась на низком уровне в течение последующих дней, до 4 сентября, когда количество зафиксированных нарушений режима прекращения огня равнялось 3/4 от количества нарушений, зафиксированных до подтверждения приверженности соблюдению режима тишины. С того момента ситуация улучшилась, а количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось", - сказал Хуг.

"С момента объявления решения о подтверждении приверженности соблюдению режима тишины большинство нарушений прекращения огня были зафиксированы в районах к востоку от Мариуполя, в районах Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта, районов Светлодарска и Дебальцево", - отметил он.

"Еще одним шагом в правильном направлении было заметное снижение случаев использования вооружения, которое согласно Минским соглашениям быть отведено", - сказал Хуг.

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"Уменьшение количества нарушений режима прекращения огня непосредственно после подтверждения соблюдения режима тишины четко демонстрирует, что стороны способны остановить насилие, когда на то есть воля. Однако устойчивого и необратимого прекращения огня до сих пор не достигнуто. Нарушение режима прекращения огня наблюдаются на ежедневной основе, а политика безопасности ситуации вдоль линии соприкосновения остается напряженной и непредсказуемой", - подчеркнул Хуг.

Первопричинами "неустанных боевых действий" он назвал отказ сторон развести силы и средства и постоянное наличие вооружения, размещенного с нарушением согласованных линий его отвода, в частности в жилых районах. По его словам, это все продолжает быть главной угрозой обострения ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и контролируемые Россией боевики подтвердили приверженность режиму прекращения огня, который должен начаться с полуночи 29 августа в связи с началом нового учебного года. Однако оккупанты ежедневно нарушают перемирие.

Сегодня ранее Хуг заявил, что все стороны не выполняют Минские соглашения на Донбассе.