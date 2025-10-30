Пока что на обновленные вагоны можно посмотреть в Музее декоративного искусства в Париже.

Легендарный роскошный пассажирский поезд "Восточный эксперсс" (Orient Express), курсировавший между между Парижем (Франция) и Стамбулом (Турция) с 1883 по 1977 годы, готовится вернуться на рельсы в 2027 году.

Хотя после закрытия в 1977 году классического маршрута длиной более 3000 километров на его отдельных участках и курсировали поезда, полностью он не выполнялся почти 50 лет.

Однако, как пишет Time Out, уже через два года пассажиры вновь смогут проехаться на этом уникальном поезде, получившем дополнительную популярность после выхода детективного романа Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" 1933 года.

Сейчас же вовсю ведутся подготовительные работы перед запуском "Восточного экспресса". На маршруте будут использоваться оригинальные вагоны 1920-х годов, которые были модернизированы под современные условия, но при этом сохранили свое ар-деко очарование. Компания Accor, которой принадлежит брендинг "Восточного экспресса", описывает это как "поразительный диалог между наследием и современностью".

Пассажиры смогут проехаться в роскошных купе с полноценными двухместными спальнями, стены в которых будут украшать часы Cartier. При этом каждый сантиметр каждого купе кропотливо изготовлен "мастерами-ремесленниками".

История воссоздания вековых дизайнов впечатляет: группа историков нашла 17 давно заброшенных вагонов на границе Польши и Беларуси, а затем, шаг за шагом, восстановила каждый из них, вернув им былое великолепие.

Цены на билеты пока не объявлены, но эксперты предполагают, что это удовольствие будет не из дешевых. Однако туристы также смогут взглянуть на эти великолепные вагоны в Музее декоративного искусства в Париже, где они будут экспонироваться до 2027 года в рамках выставки "1925-2025: Век ар-деко".

Другие новые поезда в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, уже в мае 2026 года будет запущена венецианская версия "Восточного экспресса". Роскошный поезд будет возить пассажиров из Парижа до Амальфитанского побережья Италии.

Тем временем, сервис такси Uber также решил заняться запуском собственных поездов. Первые рейсы запланированы на 2029 год.

