Туристы облюбовали турецкий «Восточный экспресс» как место для романтики и приключений (фоторепортаж)

Доступное авиасобщение практически «убило» ночной поезд в Турции, однако благодаря группе местных туристов он стал вновь популярен как место для развлечений и романтических приключений.

В Турции возрождается популярность как туристического маршрута поезда «Восточный экспресс» (Doğu Ekspresi) от Стамбула до Карса, с остановкой в Анкаре. Поезд находится в пути сутки и за это время преодолевает расстояние более 1300 километров.

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Турецкий поезда «Восточный экспресс» впервые вышел на маршрут в 1936, однако по мере распространения авиасообщения в стране его популярность поступенно угасала. Еще несколько лет, несмотря на низкую стоимость билета (около 11 долларов), считалось безумием ехать на поезде 24 часа, когда такое же расстояние можно было преодолеть чуть более, чем за час на самолете.

Популярность к маршруту вернулась внезапно: группа турецких студентов решила забронировать целый вагон «Восточного экспресса» для развлекательной поездки, поделившись после этого своим опытом в соцсетях. Тех пор поезд стал местом для веселья, приключений, общения и новых впечатлений. Особо полюбился маршрут влюбленным парам – все больше парней предпочитают устраивать своим подругам романтические поездки на таком поезде, а некоторые даже делают в пути предложения руки и сердца.

Отметим, оригинальный поезд "Восточный экспресс" с 1883 года соединял Париж и Стамбул. Длина классического маршрута превышала 3000 км, а в дороге поезд находился 67 часов. Начиная с 1977 года такой прямой маршрут уже не существует, однако отдельные его участки, хоть и не с оригинальным названием, еще действуют.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также с наступлением весны туристы в поисках романтики съезжаются к самому большому в Европе водопаду - на Рейн в Швейцарию.