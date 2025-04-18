В последние годы экстремальная жара в таких популярных летних странах, как Греция, Испания и Италия, заставляет туристов менять свои отпускные привычки. Люди опасаются, что уже через несколько лет отдыхать там станет слишком жарко, а треть туристов признались, что уже отказывались от поездок из-за погоды.
В связи с этим любители летнего отдыха, которые не имеют возможности взять отпуск в другое время года, начинают искать более прохладные варианты. Облегчить им задачу решили эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet.
В частности, в Европе от экстремальной жары можно укрытья на северных странах, где летом значительно более прохладно, а особо длинные световые дни в летние месяцы в этом регионе позволяет туристам гулять до поздна.
Кроме того, отличным выбором для прохладного летнего отдыха станут страны Южного полушария, где с июня по август – зима. Это, в частности, многие страны Южной Америки, Африки и Океании.
12 лучших направлений в мире для прохладного отдыха этим летом
- Верхний полуостров, Мичиган, США.
- Мехико, Мексика.
- Исландия.
- Швеция, Норвегия и Финляндия.
- Ирландия.
- Побережье Тихоокеанского Северо-Запада, США.
- Хоккайдо, Япония.
- Арекипа, Перу.
- Тасмания, Австралия.
- Медельин, Колумбия.
- Кейптаун, Южная Африка.
- Патагония, Чили и Аргентина.
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие направления в Азии, которые стоит посетить этим летом.
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