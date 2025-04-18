Из-за экстремальной летней жары многие туристы начинают искать более прохладные места для отпуска.

В последние годы экстремальная жара в таких популярных летних странах, как Греция, Испания и Италия, заставляет туристов менять свои отпускные привычки. Люди опасаются, что уже через несколько лет отдыхать там станет слишком жарко, а треть туристов признались, что уже отказывались от поездок из-за погоды.

В связи с этим любители летнего отдыха, которые не имеют возможности взять отпуск в другое время года, начинают искать более прохладные варианты. Облегчить им задачу решили эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet.

В частности, в Европе от экстремальной жары можно укрытья на северных странах, где летом значительно более прохладно, а особо длинные световые дни в летние месяцы в этом регионе позволяет туристам гулять до поздна.

Видео дня

Кроме того, отличным выбором для прохладного летнего отдыха станут страны Южного полушария, где с июня по август – зима. Это, в частности, многие страны Южной Америки, Африки и Океании.

12 лучших направлений в мире для прохладного отдыха этим летом

Верхний полуостров, Мичиган, США. Мехико, Мексика. Исландия. Швеция, Норвегия и Финляндия. Ирландия. Побережье Тихоокеанского Северо-Запада, США. Хоккайдо, Япония. Арекипа, Перу. Тасмания, Австралия. Медельин, Колумбия. Кейптаун, Южная Африка. Патагония, Чили и Аргентина.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие направления в Азии, которые стоит посетить этим летом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.