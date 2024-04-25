Отмена повлияет на около 50 тыс. пассажиров по всей Европе.

В четверг, 25 апреля, в Европе ожидают задержки и отмены рейсов после того, как власти не смогли достичь соглашения с некоторыми французскими работниками управления воздушным движением по предотвращению забастовки, пишет Reuters.

Отмечается, что французское управление гражданской авиации DGAC попросило авиакомпании отменить 75% рейсов в четверг в парижском аэропорту Орли, 55% рейсов в парижском аэропорту Шарль-де-Голль и 65% рейсов в Марселе.

Отмена повлияет на около 50 тыс. пассажиров по всей Европе, поскольку забастовки авиадиспетчеров во Франции часто влияют на путешествия в Европе, ограничивая не только полеты во Францию, но и через воздушное пространство страны.

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Отмены произошли даже после того, как крупнейший профсоюз авиадиспетчеров Франции SNCTA, заявил, что прекращает забастовку 25 апреля после достижения соглашения с руководством по условиям труда. Отмечается, что соглашение с SNCTA было заключено слишком поздно, чтобы избежать перебоев в движении, а обсуждение с другими профсоюзами еще не завершено.

Так, бюджетная авиакомпания Ryanair отменяет более 300 рейсов, запланированных на четверг. В Ryanair призвали Евросоюз обеспечить правовую защиту полетов во время забастовок диспетчеров воздушного движения и позволить другим европейским диспетчерам управлять полетами в воздушном пространстве Франции.

"Французские авиадиспетчеры могут бастовать, это их право, но мы должны отменять французские рейсы, а не рейсы, вылетающие из Ирландии в Италию или из Германии в Испанию или из Скандинавии в Португалию", – отметил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Всего в прошлом году из-за забастовок диспетчеров воздушного движения в Европе было отменено 16 000 рейсов и 85 000 отложено.

Забастовки в Европе

На рубеже конца 2023-го и начала 2024-го годов Германию также лихорадило многочисленные забастовки транспортников, которые прямо влияли на пассажирские перевозки в стране.

В апреле 2024 года немецкий профсоюз Verdi заключил соглашение об оплате труда около 25 тысяч сотрудников служб безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие забастовки, которые останавливали работу аэропортов.

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