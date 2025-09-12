За 48 часов в немецкой столице девушка умудрилась допустить сразу три досадные ошибки.

В последнее время Берлин жалуется на отсутствие туристов и ведет активную кампанию по их привлечению, а потому сейчас самое время отправиться в немецкую столицу.

В то же время туристы, путешествующие туда впервые, рискуют допустить ряд досадных ошибок, которые способны подпортить общее впечателние об этом замечательно городе.

Американская журналистка Business Insider Джои Хадден рассказала, что за два дня в немецкой столице она умудрилась допустить сразу три такие ошибки.

"Моя 48-часовая поездка в Берлин началась так же, как и закончилась – с изнеможения. И я даже не использовала время по максимуму. В октябре 2022 года я отправилась в двухнедельное путешествие на поезде по Европе. Берлин был моей первой остановкой, затем Вена, три итальянских города и Цюрих. Берлин был полон исторических достопримечательностей, замысловатых муралов, уличных артистов, пышных парков и прибрежных районов. К сожалению, я совершила три ошибки, которые помешали мне по-настоящему оценить окрестности и максимально использовать мое короткое пребывание", – посетовала девушка.

1. Сон на ночном рейсе в Берлин

"Недостаток сна мешает мне сосредоточиться. Поэтому мне следовало приложить все усилия, чтобы отдых был приоритетом во время восьмичасового ночного перелета из Нью-Йорка в Берлин", – уверена Джои.

Она призналась, что это был ее первый международный ночной перелет. Однако поскольку ее самолет вылетпл позже, чем она привыкла ложиться спать, туристка наивно полагала, что сможет нормально выспаться.

"Хотя я смогла лечь на три кресла в самолете, мне было недостаточно комфортно, чтобы заснуть. Ночь казалась такой длинной, потому что мне удавалось задремать лишь ненадолго. С восходом солнца я подумала, что если бы я преобрела принадлежности для сна (одеяло, беруши, подушку для шеи, маску для сна, – ред.), я, возможно, смогла бы спать больше получаса подряд", – огорчилась девушка.

2. Ночевка за городом во время короткой поездки

"Когда я приземлилась в Берлине, мне хотелось только одного – отдохнуть. Однако путешествие еще не закончилось – мне еще предстояло сесть на поезд до моих Airbnb-апартаментов. Я остановилась в крошечном отеле в Нойштрелице, небольшом городке примерно в часе езды на поезде от центра Берлина. Я забронировала это жилье по двум причинам: сэкономить и получить уникальный опыт. Я получил и то, и другое, но не без жертвы в виде того, о чем даже не задумывалась: времени", – пояснила Джои.

Сейчас она понимает, что этот вариант размещения был бы замечательным, если бы она приехала в Берлин хотя бы на неделю. Однако поскольку она провел там всего две ночи, два часа в день на дорогу создавали у нее ощущение, что она тратит впустую свое ограниченное время в городе.

3. Неправильный ночной поезд

"Когда я бронировала билет на 12-часовой ночной поезд из Берлина до следующей остановки, Вены, у меня было два варианта: койка в общем купе на три-шесть пассажиров или кресло с откидывающейся спинкой в ​​сидячем вагоне на шесть человек. Я выбрала последний за 40 долларов. Это была самая дешевая поездка на поезде из всех, что я когда-либо бронировал – как только я села, я поняла почему", – сетует туристка.

Она вспоминает, что внутри каждого вагона были два ряда по три сиденья друг напротив друга, и эти купе отделялись друг от друга узким коридором и стеклянными дверьми.

"Я обнаружила, что невозможно спать, деля тесное пространство с пятью незнакомцами и их багажом, которые то входили, то выходили всю ночь. Хотя мое сиденье было откинуто далеко назад, места для ног всем не хватало. Сожаление терзало меня, пока я не спала до утра", – пожаловалась Джои.

Позже, получив комментарий от австрийского железнодорожного оператора ÖBB Nightjet, что сидячие вагоны не рекомендуются для ночных поездок, она окончательно убедилась, что ей стоило заплатить больше за спальное место.

"В следующий раз, когда я поеду в Берлин, я приму более разумные решения, отдав приоритет отдыху в пути и максимально эффективно используя свое время", – потыдожила туристка.

