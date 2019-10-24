Идеи для зимнего отдыха: на лыжи во Французские Альпы

Французские Альпы давно считаются классикой горнолыжного туризма, ведь здесь любителей зимнего отдыха всегда ждут отличные зоны для катания, широкий выбор видов зимнего спорта, а также развлечения, гастрономия и события международного уровня. И центром такого отдыха во Франции считается регион Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке. УНИАН.Туризм расскажет, какие новинки подготовили французские горнолыжные курорты к новому туристическому сезону.

Посудите сами, по данным представителя комитета Комитета по туризму региона Овернь-Рона-Альпы Изабель Жамсон, для туристов здесь работают: 17 зон катания, в том числе крупнейшая и известнейшая «Три Долины» с 600 километрами трасс; 173 горнолыжных курорта, среди которых Мерибель, Куршевель, Валь-Торанс, Ле Менюир, Шамони, Тинь, Авориаз и Морзин; более 6300 километров трасс (без учета возможностей для внетрассового катания) – от простейших для начинающих до сверхкрутых для профессиональных спортсменов; более 1900 подъемников, которые доставляют лыжников и сноубордистов на склоны.

Читайте такжеДругой Париж: вполне реальная туристическая поездка, а не «мечта всей жизни»

Французские Альпы также хороши тем, что кататься здесь можно практически круглый год. Горнолыжный сезон начинается с сентября, а заканчивается - в мае. Тем не менее, есть регионы, где покататься на лыжах можно вплоть до июля.

К слову, если вы вдруг не умеете кататься на лыжах, но очень хотите научиться или хотите немного наверстать навыки, на курортах Овернь-Рона-Альпы активно работают профессиональные инструкторы по обучению катанию от французской горнолыжной школы ESF.

Впрочем, если вы равнодушны к активному лыжному отдыху и прочему экстриму, но любите находиться в горах, Французским Альпам также есть что вам предложить – это и более «безопасные» активности, как, например, беговые лыжи, фетбайк, купание в термальных источниках, йога на снегу, это и спа-процедуры, и рестораны с богатейшей местной кухней, и ночные клубы, и фестивали, и, конечно же, экскурсионная составляющая.

Читайте такжеЭкстремальные развлечения: что такое фэтбайк и как правильно подготовиться к нему зимой

А если в горах вам вдруг наскучит, всего в паре часов езды от курортного региона Овернь-Рона-Альпы находится немало французских городов с богатейшей историей и архитектурным наследием, а также активной культурной, спортивной и гастрономической жизнью. Среди них – Лион, Гренобль, Сент-Этьен, Клермон-Ферран (о нем читайте в нашем отдельном материале), Шамбери и другие.

Любителей шопинга может заинтересовать недавно открывшийся аутлет The Village в окрестностях Лиона. К слову, об особенностях зимнего шоппинга читайте в предыдущем материале УНИАН.Туризм.

«Изюминкой» региона Овернь-Рона-Альпы является то, что к каждому сезону здешние горнолыжные курорты обновляют свою инфраструктуру: открываются отели, запускаются новые подъемники и расширяется развлекательная программа. Таким образом, удается привлекать туристы, которые уже побывали здесь, но каждый раз ищут что-то новенькое.

Читайте такжеСтрасбург: город на перекрестке дорог, где рождаются законы Евросоюза

К примеру, курорт Мерибель в долине Тарантез к сезону 2019/2020 открыл три новых подъемника, две новые «красные» трассы (с углом наклона до 40% для лыжников разных категорий), а также несколько новых отелей категории 4 и 5 звезд (Le Coucou, L’Hévana, Refuge de la Traye, Yeti и реновированный отель Le Grand Cœur & Spa. Еще один плюс Мерибеля – транспортная доступность, ведь попасть сюда можно всего за два часа на машине от аэропортов Лиона и Женевы или же за четыре часа на поезде из Парижа.

Еще один курорт Валь-Торанс, как и Мерибель расположенный в Трех долинах, к новому сезону обновил подъемник Cime Caron, запустил электрошаттл Berto, индивидуальный ратрак Z Green, объединил семейный Snow Park с зонами Junior и Funslope, представил деревню Иглу с ледяным баром Ice Bar, а также подготовил несколько гастрономических сюрпризов.

Курорт Ле Менюир, также в Трех долинах, к новому сезону запустил гондольный подъемник, открыл новый отель Chalet 2000 в Ле-Менюир и шале класса люкс Astilla, Luna, Becca, La Grange и La Bouitte в Сен-Мартенде-Бельвиль, а также подготовил процедуры сильвотерапии (так называемое лечение лесным воздухом).

Курорт Тинь на высоте 2100 метров, считающийся центром высокогорных удовольствий для поклонников зимних видов спорта, к новому сезону подготовил шале Kaya, резиденцию Le Lodge des Neiges и ресторан Le Chalet du Bollin.

Курорт Авориаз, расположенный в самом центре зоны катания Порт-дю-Солей на высоте 1800 метров над уровнем моря, под сезон 2019/2020 открыл новую «красную» трассу, два новых маршрута для поклонников беговых лыж, резиденции уровня 4* MiL8, игровое пространство Le Lounge Roc и выставку стрит-артхудожника Люки Бофора на городских улицах.

Читайте такжеЗимний отдых 2019: небанальные и бюджетные места Украины для катания на лыжах и сноубодре

Город Морзин, также в зоне Порт-дю-Солей, тоже основательно подошел к новому сезону: две новые трассы, два новых подъемника, развлекательная лыжная зона Eagle Park Morzine, шале Zormine, Génépi, Le Stade и Nants Lodge, квест-пространство Le Room, а также развлечение в виде ночной прогулки на снегоступах, завершающейся фондю.

Самый большой курорт в Южных Альпах Серр-Шевалье в новом сезоне готов предложить туристам два новых кресельных подъемника, шале класса люкс Hogan, новые рестораны Le 15.9, L’Orée du Bois и La Cabane, кинотеатр с системой Dolby Atmos, а также процедуру хромотерапии (лечение светом) в шале Feng Shui.

Тем не менее, несмотря на то, что отдых во Французских Альпах принято считать довольно дорогим и элитным, на деле здешние курорты могут предложить отдых для разных категорий туристов, в том числе тех, кто предпочитает бюджетный отдых. Даже на ноябрь 2019 года в районе Мерибеля можно разыскать хороший двухместный номер в пешей доступности к подъемнику по цене от 60 евро за сутки. В среднем же цены на двухместные номера в этом районе стартуют от 115 евро за сутки.

Однако стоит учитывать, что Французские Альпы пользуются большой популярностью среди туристов, а потому если всерьез настроены ехать туда, лучше готовится заранее. Поскольку уже на сезон 2019/2020 загрузка отелей на местных курортах, если смотреть через популярные сайты по бронированию жилья, составляет по 98%. А если вы неприхотливый турист и если начать поиски пораньше, вполне реально будет подыскать себе бюджетное жилье и за 40 евро в сутки.