Круиз охватит 375 портов в 135 странах на семи континентах.

Международная круизная компания Life at Sea Cruises предложила туристам, в первую очередь цифровым кочевникам, первый в мире круиз продолжительностью 3 года.

Как пишет The Independent, тур охватит 375 портов в 135 странах на семи континентах. Также туристы смогут посетить 13 из 14 чудес света. Примерно треть ночей они проведут в отелях на суше во время остановок на 2-3 дня.

Стоимость такого удовольствия будет стартовать от 29 999 долларов США в год, то есть трехлетний тур обойдется почти в 90 тысяч долларов.

Видео дня

Круиз будет выполнять судно MV Gemini, которое имеет 400 кают и может вместить 1074 пассажиров. В рейс оно выйдет из Стамбула 1 ноября 2023 года с дополнительными посадками в Барселоне и Майами.

Организаторы круиза уверяют, что тур станет идеальным для цифровых кочевников, которые получат "уникальную возможность" путешествовать по миру и одновременно работать, заплатив за "аренду" лишь чуть более 80 долларов в день, "что дешевле, чем аренда на суше".

Отмечается, что в стоимость тура включен доступ ко всем заведениям питания и алкоголь во время ужина, ультрасовременный оздоровительный центр, солнечная терраса и бассейн, высокоскоростной интернет, развлечения, "семинары обогащения" и уборка. На корабле также будет круглосуточный госпиталь с бесплатным посещением врача. Также для участников тура будет доступен бортовой бизнес-центр, который включает комнаты для переговоров, 14 офисов, лаунж и бизнес-библиотеку.

Кроме того, если вдруг туристы загрустят за домом, их друзьям и родственникам будет разрешено посещать их бесплатно.

Как сообщал УНИАН, ранее американская круизная компания Royal Caribbean показала первый взгляд на круизный лайнер "Икона морей" (Icon of the Seas), который должно стать крупнейшим в мире. Этот титул он отберет у другого судна компании "Чудо морей" (Wonder of the Seas).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.