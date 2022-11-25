Эти четыре страны предлагают простые условиях получения виз цифровых кочевников, а так же могут похвастаться хорошим климатом и богатым культурным наследием.

Хорватия, Черногория, Колумбия и Коста-Рика названы лучшими странами для цифровых кочевников в 2023 году.

Как пишет Travel Off Path, всего на данный момент цифровые визы кочевников (DNV), подразумевающие пребывание в стране с возможностью удаленной работы на длительный срок, предлагают примерно 45 стран по всему миру.

"Цифровое кочевничество, пожалуй, является развивающейся тенденцией номер один в сфере путешествий, когда целое поколение стремится проводить время на открытом воздухе и исследовать новые направления, сохраняя при этом стабильный доход. Быстрее, чем мы когда-либо ожидали, власти видят неизведанный потенциал в молодых, самодостаточных путешественниках", – отмечют авторы списка.

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В список самых подходящих для этих целей попали четыре страны на основании как их культурного достояния, так и простоты процесса подачи заявления на получение визы и, самое главное, благоприятных погодных условий круглый год.

Лучшие страны для цифровых кочевников в 2023 году

1. Хорватия. Эта страна на Адриатическом побережье Балканского полуострова с невероятно богатой культурой выпускает визы DNV с конца 2020 года, став первой страной в Европе, официально принявшей эту тенденцию. Чтобы получить визу цифрового кочевника в Хорватии, необходимо: зарабатывать не менее 2600 долларов США в месяц, приобрести медицинскую страховку, пройти проверку на наличие судимости, оплатить сбор за временный вид на жительство в размере 55-65 долларов США. Паспорт заявителя должен оставаться действительным в течение как минимум трех месяцев после предполагаемой даты отъезда из Хорватии. Такие визы действительны на срок до двух лет и могут быть продлены.

2. Черногория. Эта страна в культурном плане очень похожа на Хорватию, однако менее популярна. Эта страна только готовится к запуску программы выдачи виз цифровых кочевников, ориентировочно в 2023 году. Детали о черногорской DNV все еще дорабатываются: правительству еще предстоит подтвердить важную информацию, такую как финансовые критерии, которые должны быть соблюдены, применимо ли налогообложение к кочевникам и кто де-факто имеет на это право. Ожидается, что участники программы должны будут подтвердить, что они получают весь или большую часть своего дохода из зарубежных источников, а также предоставить подтверждение наличия достаточных средств, чтобы обеспечить себя на время пребывания в Черногории. Визы могут быть выданы на срок до двух лет с момента подачи заявления на их получение.

3. Колумбия. Страна выдает визы DNV с август 2022 года, при этом имея сравнительно низкие требования к минимальному доходу и гораздо меньший уровень бюрократии. Такое разрешение позволяет удаленным работникам из-за пределов Колумбии оставаться на национальной территории первоначально до двух лет, если их доход поступает из-за границы и они могут соответствовать очень простым критериям, определенным правительством Колумбии. Среди них – наличие действительного паспорта, срок действия которого не истекает во время временного проживания в Колумбии, подтверждение дохода в размере 684 долларов США в месяц, медицинская страховка, а также пройти проверку данных и оплатить регистрационный взнос в размере 22,80 долларов США.

4. Коста-Рика. Эта страна с теплым климатом круглый год запустила программу цифровых кочевников в июле 2022 года, при этом установив минимальные требования к соискателям. В частности, местные власти отказались от обычных проверок биографических данных, подтверждения дохода в течение следующих двух лет и даже личных встреч. Заявки обрабатываются онлайн, и визы будут выдаваться немедленно при соблюдении следующих требований: подтвердить работу в компании, расположенной за пределами Коста-Рики, или статус предпринимателя, зарабатывать минимум 36 000 долларов США в год и предоставить подтверждение медицинской страховки на весь срок пребывания в Коста-Рике.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году. В список попали шесть стран Восточной Европы.

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