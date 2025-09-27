В последние годы соло-туризм стал мощным трендом в отрасли.

Большинство людей предпочитают путешествия в компании семьи или близких друзей. Но соло-путешествия на самом деле могут быть даже лучшим отдыхом. По крайней мере это стоит того, чтобы попробовать.

Журналистка американского издания Business Insider по имени Джейн Ридли рассказала, как впервые в своей жизни поехала в отпуск без детей и мужа, и это действительно помогло ей отдохнуть. В том числе и от семьи.

Имея всего несколько дней отпуска, она села на самолет из Нью-Йорка в Ванкувер (западная Канада) и почти сразу почувствовала преимущества соло-путешествий.

"Меня не мучили жалобами на то, что перелет длится слишком долго, или требованиями взять одеяла, за которые некоторые бюджетные авиакомпании, как известно, взимают плату. Я также избавилась от стресса, который я переживала из-за своего чрезвычайно осторожного мужа", - пишет Джейн.

По словам женщины, во время семейных путешествий именно ее муж планировал всю программу и решал организационные вопросы. Однако теперь она имела полную свободу делать то, что хотелось ей самой без необходимости согласовывать это с планами мужа и капризами детей.

Одним из самых ярких моментов отпуска Джейн была ее морская экскурсия с наблюдением за тюленями. Если бы она отдыхала с семьей, эту экскурсию пришлось бы пропустить из-за того, что сын Джейн имеет фобию открытой воды.

В приятном спокойствии проходили и приемы пищи в ресторане отеля.

"Вместо того, чтобы ругать мужа и детей за то, что они пялятся в телефоны в ресторане, я с удовольствием наблюдала за людьми, потягивая коктейль. Одинокая посетительница, которая сидела рядом со мной, завязала разговор. Это была профессор права из Торонто, которая приехала в Ванкувер на конференцию", - вспоминает журналистка.

Джейн убеждена, что отдых отдельно от семьи не является проявлением эгоизма.

"Теперь я поощряю своих подруг-мамочек последовать моему примеру. Я сказала им, что это не эгоистично. Надеюсь, они сделают заслуженный перерыв от ежедневной рутины в одиночестве", - пишет журналистка.

