Эта страна является идеальным местом для туризма сна, считают исследователи.

Швеция стала прекрасной европейской страной, которая привлекает туристов тем, что там можно спокойно выспаться. В частности страна предлагает посетителям, страдающим от недосыпания, возможность расслабиться и восстановить силы, пишет Express.

По информации VisitSweden, "уникальная природная среда" страны обеспечивает идеальные условия для "любого, кто стремится к восстановительному сну и цифровой детоксикации".

Хорошо выспаться в этой стране можно благодаря естественной темноте осенью и зимой, прохладе, чистому воздуху, а также тишине и спокойствию.

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В частности исследователь сна из Уппсальского университета в Швеции Кристиан Бенедикт объяснил научные преимущества страны как направления для туризма сна.

"Большое количество доступной природы и больших территорий мирной дикой природы в сочетании с темными ночами, прохладной температурой и культурным акцентом на релаксации делает Швецию идеальным местом для туризма сна. Исследования показали, что технологии и то, как они влияют на нашу жизнь, имеют значительное влияние на наш сон, а проведение большего количества времени на природе связано с лучшим психическим здоровьем и меньшим количеством бессонных ночей", - отметил Бенедикт.

В то же время Тереза Седеркройц из Scandic Hotels Group отметили, что Швеция является одной из самых оцифрованных стран Европы, поэтому именно поэтому сосредоточено внимание компании к здоровью сна.

"Наш интерес ко сну, а особенно к его недостатку, можно проследить с этим и повышенным осознанием его влияния на наше здоровье, которому мы поставили себе цель противодействовать с помощью ряда мер. У нас есть комнаты для отключения света, плейлисты, настраивающие на сон, и оздоровительные зоны, где мобильные телефоны запрещены. Если наши клиенты не спят, страдает и наш бизнес, и их здоровье", - подчеркнула она.

В свою очередь Швеция является не единственной страной, где можно выспаться. В частности, в Лондоне есть отель Cadogan, в котором разработали программу управляемой медитации во сне.

Также женевский отель Mandarin Oriental в Швейцарии имеет пакет с частной клиникой, которая изучает особенности сна гостей и создает для них индивидуальные программы.

Кроме того, в Таиланде специальный специалист отеля Civa-Som Hua Hin консультирует людей по всем вопросам - от диеты до гормонов, которые могут влиять на циркадные ритмы (циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи - УНИАН).

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