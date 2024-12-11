Пока летать из Украины невозможно, авиаперевозчик будет выполнять прямые рейсы из аэропорта Кишинева.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала запуск программы прямых регулярных рейсов из Кишинева (Молдова) по наиболее востребованным среди украинцев европейским направлениям. В список маршрутов вошли Испания, Португалия, Франция, Греция и Кипр.

Первые рейсы начнутся уже в апреле 2025 года, а билеты на эти направления доступны с 11 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

"Как украинскому перевозчику нам было не просто с начала полномасштабного вторжения. Чтобы сохранить команду, флот, операционную деятельность, нам пришлось быстро адаптироваться на мировом авиарынке. Сегодня SkyUp Airlines – это уже международный бренд с украинскими корнями. Мы счастливы запустить регулярные рейсы и снова видеть украинцев на борту своих самолетов. Продолжаем делать все возможное, чтобы украинская авиация была устойчивой, а украинцы могли удобнее путешествовать по своим делам", – прокомментировал CEO SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

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Сколько стоят билеты на рейсы SkyUp

Пока SkyUp предлагает украинцам полететь в семь городов Европы:

Аликанте (Испания)

Барселона (Испания)

Ираклион (Греция)

Ларнака (Кипр)

Лиссабон (Португалия)

Пальма-де-Майорка (Испания)

Салоники (Греция)

Дешевле всего сейчас стоят билеты в Салоники – от 45 евро за билет в одну сторону по минимальному тарифу (только ручная кладь без питания). Также относительно дешево можно полететь в Аликанте – от 65 евро. По остальным направлениям билеты стоят от 100 евро.

Можно ли использовать для оплаты билетов средства за отмененные рейсы

При этом украинцы наконец смогут потратить средства со своих балансов, которые накопились там за отмененные с начала войны рейсы. Оплатить этими деньгами можно будет до 99% стоимости тарифа, а за аэропортовые сборы придется доплатить отдельно, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Например, если билет в Салоники стоит почти 45 евро, фактически пассажир может оплатить за него с баланса 35 евро, а еще 9,90 евро сбора нужно будет оплатить самостоятельно, свидетельствуют данные с сайта перевозчика.

Также на эти средства можно будет оплатить дополнительные услуги, среди которых оплата багажа, выбор места, питание на борту, страхование и т.д.

Работа SkyUp во время полномасштабной войны

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, украинская авиакомпания SkyUp Airlines, как и остальные украинские авиаперевозчики, была вынуждена прекратить полеты из Украины.

Уже летом 2022 года SkyUp объявила о планах запустить собственную авиакомпанию в Европе, что вскоре и было осуществлено. Параллельно перевозчик сдавал свои самолеты вместе с экипажами в "мокрый лизинг" для покрытия потребностей других авиакомпаний, в частности, чартерных. Также авиакомпания продолжала выполнять чартерные рейсы под нужды туроператора Join UP!

Кроме того, украинский авиаперевозчик получил лицензию на полеты в США и Канаду, а еще открыл базы на египетских курортах.

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