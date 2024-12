На видео видно, как растерянные пассажиры пытаются поднять повыше ноги и оставленные под сиденьями личные вещи, чтобы спасти их от затопления.

В копилку людей, испытывающих страх перед авиаперелетами, очевидно, добавилась еще одна фобия.

На днях пользователь TikTok с ником 4blaz опубликовал видео, на котором видно, как пол в салоне самолета American Airlines заливает водой, вытекающей из уборной.

Видео пассажир, находившийся на борту самолета, сопроводил песней канадской певицы Селин Дион My Heart Will Go On, звучавшей в кинофильме "Титаник".

"Во время полета показывали "Титаник", – в шутку подписал видео его автор.

На данный момент видео уже набрало более 7 миллионов просмотров и свыше 63 тысяч лайков, а пользователи продолжают активно комментировать происходящее:

"Еще одна причина носить обувь с закрытым носком, а не шлепанцы и кроксы", – прокомментировал один из пользователей.

"Утонуть на высоте 30000 футов, на скорости 500 миль в час, лол, разблокирован новый страх смерти", – добавил еще один читатель.

"Но вам все равно придется держать сумку под сиденьем перед вами в целях безопасности", – пошутил один из пользователей.

Как сообщал УНИАН, ранее мышь, которая выпрыгнула на пассажирку самолета из бортовой еды, устроила переполох на рейсе Scandinavian Airlines.

