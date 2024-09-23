Дальнейшая судьба грызуна осталась неизвестна.

Рейс авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) из столицы Норвегии Осло в испанскую Малагу пришлось экстренно посадить в датском Копенгагене после того как как на одну из пассажирок из упаковки бортового питания выпрыгнула живая мышь.

В авиакомпании пояснили, что в таких случаях перенаправление является обязательной процедурой из соображений безопасности, поскольку на борт самолетов запрещается брать грызунов, чтобы предотвратить перегрызание электропроводки, пишет The Independent.

"Хотите верьте, хотите нет. Женщина рядом со мной в SAS открыла еду, и оттуда выскочила мышь. Теперь мы развернулись и приземлились в CPH (аэропорт Копенгагена) для смены рейса", – написал один из пассажиров Ярле Боррестад на своей странице в Facebook.

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Позже пассажиров доставили в Малагу на другом самолете. Что произошло с самим мышонком, не сообщается.

К слову, грызуны способны наносить ущерб авиакомпания не только в воздухе, но и на земле. Буквально в августе 2024 года крупнейший аэропорт Германии в городе Франкфурт был ненадолго частично обесточен из-за мелкого вредителя, перегрызшего кабель.

Как сообщал УНИАН, ранее жуткий переполох в самолете Thai AirAsia вызвала появившаяся ниоткуда змея.

Тем временем, рейс самолет Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку из-за массовой драки пассажиров за места.

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