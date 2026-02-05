7 мест, которые стоит посетить в 2026 году: они изменят вас навсегда

Эти места – больше, чем просто пейзажи: они напомнят, что значит жить по-настоящему.

2026-й - год, когда, несмотря на все невзгоды, нужно продолжать путешествовать, чтобы набраться впечатлений, которые останутся с вами надолго. Издание InsureAndGo назвало 7 мест, которые обязательно нужно посетить, чтобы "насытить свою душу".

1. Канадзава, Япония

В Токио царит шум, в Киото есть храмы. А Канадзава - это место, куда едут, чтобы почувствовать, как замедляется время. Идеально сохранившийся самурайский квартал, сады мирового уровня и живая ремесленная культура создают ощущение, будто на заднем плане тихо пульсирует старая Япония.

В Канадзаве можно прогуляться по самурайским кварталам, посетить Музей современного искусства XXI века и попробовать мороженое с листочками золота.

Также в Японии стоит побывать в Наосиме – "художественном острове" с гигантскими тыквами Яёи Кусамы у моря и музеями, которые как будто врастают в землю.

Кроме того, заслуживает внимания Долина Кисо, где можно совершить путешествие в прошлое по тропе Накасендо и пройти пешком от Магоме до Цумаго. Это два прекрасно сохранившихся почтовых города эпохи Эдо.

2. Сан-Педро-де-Атакама, Чили

Сан-Педро-де-Атакама – поселок крайностей. Здесь есть и самая засушливая пустыня мира, и ледниковые вершины Патагонии. В пустыне Атакама можно понаблюдать за звездами и поплавать в соленых лагунах.

Кроме того, в Чили стоит побывать в Вальпараисо. Это богемный портовый город, расписанный граффити с головы до ног. Остров Чилоэ знаменит мифами, деревянными церквями и рыбацкими поселками.

В Торресе – жемчужине Патагонии – можно совершить поход по маршруту W Trek, поплавать мимо ледников или просто посидеть и полюбоваться пейзажами.

3. Озеро Блед, Словения

Словения маленькая, но чудес в ней больше, чем кажется. Здесь и альпийские озера, и винные долины, и мосты, которые охраняют драконы. Это страна, в которой одновременно бурлит жизнь и чувствуется спокойствие.

На озере Блед можно доплыть на лодке до крошечной островной часовни, ударить в колокол желаний и подняться на смотровую площадку Ойстрица, чтобы осмотреть панораму, которая не отпустит вас еще долго.

Любляна - экологическая столица. Здесь вас ждут кофе у реки, велопрогулки мимо стрит-арта и оживленное гастрономическое движение.

Также можно побывать в Национальном парке Триглав, увидеть Юлийские Альпы, изумрудную реку Соча, горные перевалы и водопады в зеленых ущельях.

4. Южная Африка

Южная Африка не отпускает надолго. Здесь за один день пейзажи меняются от гор до виноградников и саванны.

Можно посетить Национальный парк Крюгера, увидеть пасущихся жирафов и слонов, остановиться в отеле, посвященном охране природы, и послушать львов ночью.

Кейптаун – город, окруженный горами и океаном. Стоит подняться на Столовую гору, прогуляться по красочным улицам Бо-Каап и насладиться закатом в заливе Кемпс-Бей.

Стелленбош и Франшхук – винные долины, которые удобно исследовать на велосипеде или трамвае, с дегустациями и долгими обедами под дубами.

5. Тофино, Канада

Тофино ощущается как конец света – в лучшем смысле. Здесь дождевые леса переплетаются с диким побережьем Тихого океана.

Стоит посетить пляж Честермен, где приятно будет прогуляться вдоль берегов и с горячим напитком в руке понаблюдать, как накатываются волны.

В Национальном парке-заповеднике Тихоокеанского края можно пройтись по тропе тропического леса или прогуляться на каяках по тихим заливам, чтобы полюбоваться океаном и увидеть орлов.

Юклюлет – тихий портовый городок с локальной атмосферой и фантастической рыбой с картошкой фри.

6. Национальный парк Тонгариро, Новая Зеландия

Тонгариро - по-настоящему эпическое место: вас будут сопровождать вулканы, изумрудные озера и ощущение истории самой земли.

Среди мест, которые стоит посетить, - один из лучших однодневных маршрутов в мире

Тонгариро Аль с кратерами и сюрреалистическими Изумрудными озерами. С маршрута можно полюбоваться священной для народа маори горой Нгаурухое.

Деревня Вакапапа - идеальная база для исследования национального парка. Чтобы понять культурное значение этой местности, стоит посетить туристический центр Тонгариро.

Тауб – город у озера с термальными источниками и водопадами.

7. Матера, Италия

Высеченная в известняковом ущелье на юге Италии, Матера выглядит вневременной, но никогда не была такой современной.

Также в Италии стоит побывать в Сасси-ди-Матера - это древние пещерные жилища и скальные церкви, многие из которых отреставрированы и превращены в бутик-отели, винные бары и художественные галереи.

Площадь Сан-Пьетро-Кавеозо - идеальное место для созерцания заката с бокалом альянико, а Национальный парк Мургия, дикий ландшафт с тропами, пещерами и панорамными видами, предлагает незабываемый отдых на природе.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Ирландии есть волшебный остров, где можно пройти по следам кинозвезд. Это остров Акилл, у побережья графства Майо. В этой местности снимали фильм Мартина Мак-Доны "Банши Инишерина", который был номинирован на премию "Оскар". На острове есть пляж Ким-Бэй с белым песком и прекрасной бирюзовой водой, что делает его одним из самых известных морских курортов Ирландии.

