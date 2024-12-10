Основу рейтинга составило отношение этих авиаперевозчиков к клиентам.

Крупнейшую авиакомпанию Бельгии Brussels Airlines признали лучшей авиакомпаний мира в 2024 году, тогда как худшим стал национальный перевозчик Туниса Tunisair.

Об этом свидетельствуют данные свежего рейтинга от сервиса AirHelp, оценившего услуги 109 авиакомпаний со всего мира. Основу рейтинга составило отношение этих авиаперевозчиков к клиентам, в том числе скорость реагирования на жалобы, выплата компенсаций и удовлетворенность пассажиров.

Для сравнения, лидер рейтинга получил общую оценку 8,12 баллов из 10, а авиаперевозчик, занявший последнее место – 3,63 балла.

Видео дня

10 лучших авикомпаний мира в 2024 году

Brussels Airlines (Бельгия) Qatar Airways (Катар) United Airlines (США) American Airlines (США) Play (Исландия) Austrian Airlines (Австрия) LOT Polish Airlines (Польша) Air Arabia (ОАЭ) Widerøe (Норвегия) Air Serbia (Сербия)

10 худших авикомпаний мира в 2024 году

Tunisair (Тунис) Buzz (Польша) Nouvelair (Тунис) Bulgaria Air (Болгария) El Al Israel Airlines (Израиль) Pegasus Airlines (Турция) IndiGo (Индия) TAROM (Румыния) Air Mauritius (Маврикий) SKY express (Греция)

Тем временем, топовые европейские лоукостеры Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) оказались в середине рейтинга – у них 53 и 54 места соответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее сервис Skyscanner назвал авиакомпании с самыми строгими требованиями к провозу ручной клади.

Тем временем, недавнее исследование компании BoyleSports определило авиакомпании мира с худшей едой на борту.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.