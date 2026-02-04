Окно возможностей: в WSJ раскрыли, как Трамп мог бы дожать Путина, чтобы закончить войну

По данным аналитиков, Россия сейчас несет огромные потери в человеческом ресурсе и в экономике.

Россия не достигает стратегических успехов в войне против Украины, а президент США Дональд Трамп все еще может применить военное и экономическое давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы достичь мира. Об этом пишет The Wall Street Journal, проанализировав данные нового отчета Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как говорится в статье, по оценкам CSIS, потери России в войне с 2022 года ошеломляющие и достигают 1,2 миллиона человек. При этом вероятное количество погибших составляет 325 тысяч - это более чем в пять раз превышает потери во всех советских и российских конфликтах, произошедших со времен Второй мировой войны. Для сравнения, за три года Корейской войны погибли около 36 тысяч американцев.

"Общепринятое мнение заключается в том, что Путин в конце концов победит, ведь Россия является большей державой, а сам Путин может и дальше бросать людей в свою "мясорубку". Однако Путин не достигает территориальных завоеваний, соизмеримых с теми потерями, которые он несет", - говорится в статье.

В качестве примера издание приводит ситуацию с захватом Покровска: с февраля 2024-го по январь этого года российские войска здесь продвигались в среднем на 70 метров в день.

"Это как начать день на 42-й улице на Манхэттене, а закончить на 43-й", – поясняется в статье.

WSJ отмечает, что у Украины также есть проблемы с нехваткой человеческих ресурсов, но потери россиян составляют 2 или 2,5 к 1 в пользу Украины.

Согласно данным CSIS, Россия имеет и большие экономические проблемы: около половины ее бюджета направляется на вооруженные силы, военно-промышленный комплекс, внутреннюю безопасность и обслуживание долга. При этом Москва не имеет ни экономического роста, ни динамизма, чтобы в долгосрочной перспективе и в дальнейшем финансировать эту авантюру. Аналитики назвали такой показательный факт: в России "в целом ноль компаний в списке 100 ведущих технологических компаний мира по рыночной капитализации".

Все это означает, что Путин не должен иметь решающего преимущества за столом переговоров. Российский диктатор находится в ослабленном положении, которое Трамп мог бы использовать, введя более жесткие санкции и предоставив больше американского оружия, чтобы как минимум заставить Путина отказаться от части захваченных территорий и согласиться на реальные гарантии безопасности", – пишет издание.

По словам журналистов, Трамп, который свою дипломатию в отношении Ирана подкрепляет военными рычагами, "почему-то оказался странно не готов сделать то же самое в отношениях с Путиным".

"Путин не является непобедимой фигурой, какой он хочет казаться в глазах Трампа. Главный вопрос последнего года заключается в том, увидит ли президент Трамп это стратегическое окно возможностей, чтобы уменьшить российскую угрозу для США и сдержать "плохих игроков" в Пекине и в других частях мира, заключив более жесткое соглашение по Украине", - заключают авторы публикации.

Необходимость давления на Россию

Как сообщал УНИАН, недавно американский сенатор Линдси Грэм призвал передать "Томагавки" Украине. По его словам, то давление, которое США оказывают на Путина, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массированные атаки на Украину, не работает. Поэтому должна быть реализована "идея президента Трампа преследовать покупателей путинской нефти, которые поддерживают его военную машину". Также он призвал Трампа начать процесс поставки Украине ракет "Томагавк".

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США не должны смягчать давление на Россию ради дипломатии. Он подчеркивал, что и Европа должна оставаться решительной и продолжать санкционное давление на РФ. По его мнению, российские танкеры, которые транспортируют нефть, в частности через Балтийское море, должны быть полностью остановлены, а схемы обхода санкций - заблокированы, мол, это минимальная основа для того, чтобы был достигнут реальный и справедливый мир.

