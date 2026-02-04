Оснащение войск Франции 'шахедобойками': что взяли за основу, и когда состоится поставка

За основу для такой "шахедобойки" французы взяли зенитную систему 53Т2 с 20-миллиметровой автоматической пушкой F2 70-х годов.

Вооруженные силы Франции до конца мая должны получить на вооружение первую комплексную "шахедобойку", созданную в рамках программы Proteus.

Как отмечает военный портал Defense Express, в целом контракт предусматривает поставку до 2027 года 50 зенитных систем, предназначенных для борьбы с дронами.

Учитывая такое сообщение изданием Forces Operations Blog со ссылкой на технический отдел французской армии, в стране отстают от плана оснащения этими "шахедобойками", ведь полгода назад в том же отделе отмечали, что поставка 50 систем Proteus должна состояться до конца 2025 года.

В Defense Express напомнили, что проект Proteus стартовал во Франции только в прошлом году. Его цель - как можно быстрее поставить военным "шахедобойки" для мобильных огневых групп, созданных по примеру и опыту Украины.

За основу для такой "шахедобойки" французы взяли зенитную систему 53Т2 с 20-миллиметровой автоматической пушкой F2 70-х годов и, модернизировав ее новым тепловизионным прицелом SANDRA, поставили на грузовик TRM 2000 - так получился Proteus в версии Standart 1.

"Шахедобойку" удалось разработать в достаточно сжатые сроки – в течение четырех месяцев, а уже через девять месяцев после ее первой демонстрации стало известно, что в 35-м парашютно-артиллерийском полку провели первые стрельбы из зениток Proteus, фактически скопировав украинскую концепцию мобильных огневых групп", - отмечают аналитики.

В то же время военный портал отмечает, что Standart 1 - это промежуточный вариант "шахедобийки" Proteus, а в войска будет поставляться версия Standart 2. Производством этой версии будут заниматься компании CS Group и SOFEMA, которые выиграли тендер и в конце прошлого года получили контракт на чуть более 10 миллионов евро.

"По сравнению с предыдущим вариантом, в Proteus Standart 2 будет новое шасси от Scania, а также прицел TELLUS-3K от Exavision. А также интеграция блока искусственного интеллекта, благодаря чему должна повыситься точность стрельбы", - отметили в Defense Express.

На что делает ставку Украина для закрытия неба от российских дронов

Как сообщалось, Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины отметил, что в настоящее время одним из самых рациональных способов сбивания вражеских дронов являются зенитные беспилотники, поэтому важно максимально закрыть ими небо.

По словам Игната, проблемы со сбиванием вражеских дронов существуют из-за того, что россияне строят маршрут так, чтобы как можно меньше их БПЛА было сбито.

