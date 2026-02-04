РФ в трескучий мороз частично погрузила в темноту 6 областей Украины: где сложнее всего со светом

До конца текущих суток во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений.

Россия в ночь на 4 февраля в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, частично оставив без света потребителей в шести областях. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без света остались потребители в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской и Запорожской областях.

"Энергетики совместно со спасателями продолжают восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак", - сообщил первый заместитель министра.

Он добавил, что из-за сложных погодных условий без света остаются 16 населенных пунктов в Одесской области.

"Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме", - заверил Некрасов.

Он также напомнил, что до конца текущих суток во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 3 февраля Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района столицы временно остались без отопления.

Еще одной целью врага стала энергетика Харькова. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удары шли целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

Из-за последствий атаки РФ в Днепровском и Дарницком районах Киева, а также Черкасской, Житомирской и Харьковской областях вводились аварийные отключения электроэнергии.

