Однако отдых на этом острове сильно бъет по кошельку.

Нельзя нырять с маской и трубкой над коралловыми рифами в заповеднике Бава, не замирая от восторга. Мимо проплывают стаи рыб-бабочек и зеленые черепахи, а рыбы-клоуны выглядывают из кораллов. А если поплавать в нужное время, то можно даже увидить рифовых акул.

Это, как пишет Independent, самое удачное место для снорклинга на островах Анамбас в Индонезии. Гости прибывают на гидросамолете на шаткий пирс и впервые видят Бава, а затем отправляются на дайвинг-исследования или прогулки на лодке.

Отмечается, что этот шаткий пирс не из-за неудачного дизайна, поскольку все на этом острове продумано до мелочей, а потому, что он был тщательно построен опытными дайверами, чтобы не повредить окружающие коралловые рифы.

По словам опытной путешественницы Аннабель Гроссман, ничто не может сравниться с непринужденной природной красотой заповедника Бава.

Расположенный в западной части Южно-Китайского моря, архипелаг Анамбас, состоящий из более чем 250 островов, удален от цивилизации и не затронут массовым туризмом. До самого острова Бава можно добраться на частном гидросамолете из Батама, который находится примерно в 30 минутах езды на пароме от Сингапура.

До вилл и люксов можно добраться по деревянной дорожке (по пути в свой номер вы можете увидеть проносящихся внизу варанов), а спа-центр, рестораны и теннисные корты скрыты среди деревьев, укрыты в пляжных бухтах или расположены на вершинах скал. Все здания построены вручную, без использования техники, а привлечение местного населения является приоритетом – от строительства инфраструктуры до укомплектования курорта персоналом.

На острове действует система "все включено", что означает, что вы можете есть сколько угодно, но пищевые отходы не допускаются. Порции приятно небольшие, и гости могут попросить добавки, если им это нужно.

"Конечно, рай имеет свою цену. Посещение Бавы неплохо опустошает кошелек, что ставит под вопрос, может ли по-настоящему экологичный отдых быть доступным", - говорится в материале.

