Уходя с позиций, россияне уничтожили один из украинских танков.

На Черниговщине подопечные Левоньковского центра социальной адаптации сутки прожили с российскими военными, скрывая от них технику ВСУ.

Об этом сообщает Общественное.

Как рассказал журналистам работник центра Александр, за один день жизни с рашистами ему четыре раза угрожали убийством: били и стреляли над головой.

"Ну такие, полностью отбитые. Была бы команда "фас", то, наверное, и не над головой стреляли бы", - отметил он.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину в центре находились 16 человек. Они могли уйти, однако решили остаться.

"Решили, что везде достанут. Я говорю, у нас много людей с инвалидностью. Что делать? Остаемся здесь? Остаемся", – рассказывает подопечный центра социальной адаптации.

В первые дни войны в центре жили военные Вооруженных сил Украины. Выходя из села, они вынужденно оставили на территории центра военную технику, которую не могли починить. Среди брошенного - два неисправных танка и машина "ЗИЛ-133" со снарядами, которую подопечные центра скрывали в гараже. Технику забрасывали всем, чем могли, в том числе досками.

В конце марта в центр зашли российские войска. Когда рашисты нашли танк и зенитную установку, начали искать среди бывших бездомных военных ВСУ. В Александре из-за берцов, брюк цвета хаки и небольшого роста разглядели танкиста.

"Бежит один из них, я даже не знаю, как его назвать. Весь потный, бедняга, аж кепку снял. И говорит, что танк нашли с полным боевым комплектом. И на меня: "Я так и знал, что ты танкист". Ну... прикладом по голове", - рассказывает Александр.

По его словам, рашисты связывали ему руки его же шнурками, ставили на колени и четыре раза стреляли над головой, чтобы мужчина дал показания.

Исходя из позиций, россияне уничтожили один из украинских танков: залили внутрь горючего, подожгли и закрыли люк. Танк взорвался всего через час, говорят подопечные центра. Когда в село вернулись украинские военные, подопечные центра вернули им все, что смогли сохранить: подбитый танк, зенитную установку и полный "ЗИЛ" боеприпасов.

Напомним, на Черниговщине начинают восстанавливать критическую инфраструктуру.

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