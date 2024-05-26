Когда-то обезьяны были туристическим магнитом для города, а теперь стали проблемой.

Город Лопбури в центральном Таиланде страдает от нашествия диких обезьян-мародеров, популяция которых постоянно растет. Устав от незваных гостей из джунглей, местные власти решили провести масштабную кампанию по отлову и депортации обнаглевших животных, пишет Independent

Отмечается, что бродячие обезьяны уже давно стали символом и главным туристическим магнитом для города, расположенного в 140 километрах к северу от Бангкока. Однако животные становятся все более агрессивными, в сети широко распространяется несколько видео, на которых они похищают еду у горожан и даже наносят людям телесные повреждения.

Некоторые магазины уже вынуждены торговать из-за сетки, чтобы не допустить приматов к товару.

"Когда вокруг много обезьян, покупатели боятся покупать товар в магазине. Только наши постоянные посетители не напуганы", - сказал продавец по имени Супапорн Тантивонг.

Мэр города по имени Чамроен Салачип соглашается, что обезьяны, которые раньше привлекали туристов, теперь вредят торговле, поскольку в магазинах и торговых центрах упали доходы.

Несколько резонансных случаев конфликта обезьян и людей недавно убедили власти в Лопбуре, что они должны уменьшить количество животных. Если все пойдет хорошо, большинство удастся отловить и пересилить подальше от города.

"После завершения нашей операции я проведу большую уборку во всем городе и покрашу все здания, чтобы вернуть веру людей", - говорит мэр.

Первый этап плана, введенного в пятницу, заключается в том, чтобы расставить клетки-ловушки по городу и положить в них любимые лакомства обезьян. После того, как обезьяны привыкнут к новым объектам, их естественная осторожность должна уступить голоду.

Сообщается, что план уже начал работать, и несколько обезьян удалось поймать. Но основная работа еще впереди, ведь по оценкам по улицам города бегают около 2500 обезьян. Задержание нескольких десятков из них - только начало.

Отлов продлится 5 дней и потом, вероятно, будет повторяться позже. Власти хотят оставить в городе определенное количество обезьян, чтобы сохранить имидж Лопбури как обезьяньего города Таиланда. Правда, выловить обезьян точно будет непросто.

"Благодаря интеллекту обезьян, если некоторые из них войдут в клетку и их поймают, другие снаружи не войдут в клетку, чтобы получить пищу, потому что они уже узнали, что произошло с их друзьями", - сказал Патарапол Манееорн, представляющий Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда.

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Как писал УНИАН, ученые поняли, зачем обезьянам-носачам нужны их огромные носы. Важную роль в появлении такого эволюционного приспособления сыграла среда обитания этих животных.

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