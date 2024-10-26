Также город известен своими вкусными блюдами, которые прекрасно сочетаются с вином.

В Европе находится красивый городок, который стал бы идеальным для отдыха во время Хэллоуина. В частности речь идет о городе Бон, который расположен во Франции, пишет Express.

Бон окружен виноградниками Лазурного берега и привлекает тех, кто хочет провести интересный жуткий отпуск.

Этот регион эксперты описывают как идеальное место для семейного путешествия или романтического отпуска. Также Бон предлагает аутентичную французскую атмосферу и известен своим ежегодным винным аукционом. В то же время этот регион Франции описывают, как сказочный городок, поэтому эксперты советуют посетить его на Хэллоуин.

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Популярный эксперт по путешествиям с European Waterways Мэриэнн Спаркс отметила, что этот город является непревзойденным, ведь он "оживляет дух сезона".

"Хотя Салем является культовым, здесь есть так много скрытых жемчужин, которые обеспечивают идеальный опыт празднования Хэллоуина. Эти города сочетают богатую историю с празднованиями, которые гарантируют, что вы не будете разочарованы. Если вы ищете место для празднования Хэллоуина, где прекрасно сочетаются история, вино и правильное количество жуткости, то Бон - это именно то место, которое вам нужно!", - подчеркнула она.

В Express рассказывают, что самой известной достопримечательностью города, которую точно нужно посетить, является больница в готическом стиле, которая работала во время Столетней войны между Англией и Францией. Такой госпиталь был основан в 1443 году канцлером герцога Бургундского Николя Роленом и его женой Гвигоной де Салинс, а сейчас это музей, который называется "Отель-Дье".

По словам экспертов, в зависимости от времени года, в этом городке есть много грибов и трюфелей, а особым блюдом является фрикасе из петуха, которое приготовлено в красном вине, грибах и сале.

Также еще одним известным блюдом является фондю бургундское с тушеными угрями в винном соусе и сырными слойками. Так как Бургундия является столицей бургундских вин, то все это можно попробовать в сочетании с лучшими винами мира.

"Этот волшебный средневековый городок может похвастаться не только потрясающей архитектурой и богатыми виноградниками, но и ярким фестивалем на Хэллоуин, который по-настоящему оживляет дух сезона. Представьте, как вы блуждаете по извилистым мощеным улочкам, под ногами хрустят листья, а в воздухе витает аромат глинтвейна. Местные жители делятся жуткими историями о прошлом города, связанном с привидениями, и вы даже можете увидеть призрачную фигуру, блуждающую по виноградникам. Это идеальное место для жутко хорошего отдыха, подальше от переполненных туристических мест, таких как Салем!", - добавила Мэриэнн Спаркс.

Другие новости туризма

Ранее эксперт рассказал о стране в Европе, которую стоит посетить. В частности речь идет о Северной Македонии, которая привлекает своей архитектурой и вкусной едой.

Также стало известно о жутком городе в Англии, который вдохновил писателя Брэма Стокера на создание ужасов "Дракула". Речь идет о городе Уитби, который ранее назвали одним из самых красивых в Великобритании.

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