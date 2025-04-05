Пассажиры могут получить все права эксклюзивности.

На борту самолета можно пролететь за баснословную сумму. Трехкомнатный люкс на Airbus A380 авиакомпании Etihad Airways стоит 49 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2 622 312 - УНИАН), сообщает Daily Express.

По данным издания, с шиком можно пролететь в номере на самолете, который включает в себя гостиную зону, спальню с двуспальной кроватью и ванную комнату с душем.

Более того, клиентам предоставляются услуги дворецкого, который будет отвечать за удобства и любые прихоти пассажиров.

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"Путешественники могут насладиться уединением и комфортом, обычно доступным только элите. Представьте себе, что вам подают шампанское, пока вы отдыхаете в собственной гостиной на небесах, или вы наслаждаетесь кулинарными изысками, приготовленными шеф-поварами мирового класса", - пишут журналисты.

Уточняется, что стоимость билета отображает внимание авиакомпании ко всем деталям перелета со всеми удобствами и обилию удобств. Пассажиры могут получить все права эксклюзивности: от приоритетной посадки до доступа в эксклюзивные залы ожидания.

"Привлекательность The Residence заключается в его эксклюзивности, ведь он рассчитан на тех, кому нужен не просто билет, а возможность укрыться от реальности", - добавили в издании.

Сколько занимает времени самый длинный перелет

Ранее УНИАН писал, сколько длится самый длинный авиаперелет. Один из самых продолжительных по времени супердалекомагистральных маршрутов - между нью-йоркским аэропортом имени Джона Кеннеди и сингапурским аэропортом Чанги - длится почти 19 часов.

Самолет перевозит меньше пассажиров по сравнению с обычными рейсами, чтобы максимизировать пространство и прибыльность.

Пассажирам бизнес-класса предлагают заранее выбрать себе изысканные блюда, а цены иногда достигая пятизначных цифр.

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