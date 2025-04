Усохшие головы и живая гремучая змея: какие самые странные предметы, найденные в оставленном багаже ​​в США (фото)

Компания Unclaimed Baggage перебирает багаж уже 55 лет.

Что общего у замороженной куриной лапки, сиденья унитаза и целого листа неразрезанных двухдолларовых купюр? Как пишет The Independent, это одни из самых необычных находок, обнаруженных в потерянном багаже ​​в США за последний год.

Unclaimed Baggage - американская компания, которая покупает невостребованные сумки у внутренних авиалиний и туристических компаний, чтобы перепродать, пожертвовать и переработать вещи, оставленные пассажирами.

Итнересно, что просматривая эти сумки, которые обычно считаются невостребованными после трехмесячных поисков с целью воссоединения их с владельцем, Unclaimed Baggage наткнулась на несколько интересных предметов - от очень дорогих продуктов до вещей, которые наверняка имели интересную предысторию.

Компания опубликовала свой ежегодный отчет о находках, в котором подробно описаны самые странные и удивительные предметы, найденные в багаже ​​США за последний год.

Помимо вышеупомянутых вещей, в число 40 лучших находок также вошли сценарий фильма "Балбесы", стеклянный глаз, домашнее животное Ice Spice Chia, силиконовый беременный живот, гремучая змея, законсервированная в бутылке виски, и туалетный ершик в форме вишни.

Отмечается, что в список также попало множество исторических и антикварных предметов, включая письмо, подписанное Элеонорой Рузвельт, датированное 1944 годом, газетную вырезку 1941 года о нападении на Перл-Харбор, старинные бигуди для усов и старинную французскую книгу о проведении обрядов экзорцизма.

В багаже ​​также были предметы со всего мира, такие как гавайское оружие из зубов акулы, эфиопский музыкальный инструмент бегена и амулет Нам Ман Прай Тай.

Отмечается, что Unclaimed Baggage перебирает сумки уже 55 лет, и среди самых потрясающих вещей, найденных за эти десятилетия, оказались настоящие человеческие усохшие головы, египетские реликвии, датируемые 1500 годом до нашей эры, и живая гремучая змея, для которой потребовался визит от службы контроля за животными.

Среди самых ценных находок 2024 года было кольцо с бриллиантом-солитером из 18-каратного белого золота стоимостью в колоссальные 39 000 долларов. Часы Rolex из 18-каратного золота за 20 000 долларов, бинокль Swarovski за 3500 долларов, твидовое пальто Chanel за 9600 долларов и чемодан Louis Vuitton Horizon 55 Rock Climbing за 10 000 долларов были среди роскошных вещей.

Интересно, что чаще всего в невостребованном багаже ​​находили женское нижнее белье, женские брюки 10-го размера, мужские кроссовки Nike 11-го размера, экземпляры книги Колин Гувер "It Ends with Us" и iPhone.

Известно, что настоящим кошмаром для любого путешественника является потеря зарегистрированного багажа в процессе его погрузки на самолет и из него - и происходит это по целому ряду причин: от плохо налаженной работы сотрудников аэропорта или авиакомпании до краж. Как установило свежее исследование, в некоторых аэропортах мира чемоданы туристов пропадают чаще, и причина этого – кражи.

