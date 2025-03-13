Секрет в приправах и способе приготовления.

Вкуснейший ужин можно сделать из самых простых продуктов и с минимумом усилий - например, сочные и хрустящие куриные бедра с картофелем и лимонно-чесночным сливочным соусом.

Как пишет Parade, рецепт выложила Кортни ЛаКорте (@cheesegal) в Instagram, раскрыв несколько хитрых трюков, благодаря которым бедра получатся сочными внутри, но с прекрасной хрустящей корочкой.

Этот рецепт готовится на одном противне, что означает меньше беспорядка и больше времени, чтобы насладиться ужином, а не мыть посуду. Это также является ключом к хрустящим куриным бедрам и идеально прожаренному картофелю.

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Как приготовить хрустящие куриные бедра с жареным картофелем

Вам понадобятся куриные бедра с кожей, картофель, разрыхлитель, соль, молотый черный перец, оливковое масло, сливочное масло, мелко нарезанный свежий укроп и петрушка, измельченный чеснок, лимонная цедра и сок.

Разогрейте духовку до 230 ° и промокните каждое куриное бедро насухо бумажными полотенцами. В небольшой миске смешайте разрыхлитель, соль и черный перец. Лайфхак №1. Как утверждает ЛаКорте, именно добавление разрыхлителя помогает коже высохнуть и стать хрустящей.

Положите картофель на противень, сбрызните оливковым маслом и приправьте солью и перцем. Установите решетку на противень, затем положите куриные бедра на решетку. Сбрызните бедра оливковым маслом, убедившись, что кожа полностью покрыта маслом. Затем щедро посыпьте бедра смесью приправ.

Поставьте противень в духовку и запекайте в течение 30–40 минут или пока картофель не станет хрустящим снаружи и мягким внутри. Лайфхак №2. Обжаривание курицы над картофелем помогает воздуху циркулировать вокруг курицы, что помогает ей готовиться более равномерно и гарантирует, что кожа будет хрустящей, а нижняя часть мяса подрумянится, а не будет сырой и влажной. Кроме того, куриные соки стекают на картофель, придавая ему изысканный вкус.

Пока курица запекается, растопите масло в небольшой кастрюле на среднем огне, добавьте измельченный чеснок и обжарьте около минуты. Снимите с огня.

В отдельной миске смешайте измельченный укроп, петрушку, оливковое масло, лимонную цедру и сок. Влейте теплое чесночное масло и хорошо перемешайте. Приправьте по вкусу солью и черным перцем. Когда курица и картофель будут готовы, полейте все соусом из масла и трав.

Ранее известный шеф-повар поделился вкуснейшим рецептом запеченного картофеля.

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