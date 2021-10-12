Как отправиться за границу с ребенком, если один из родителей против - расскажет УНИАН.

Необходимость покинуть пределы страны вместе с ребенком - ситуация, с которой может столкнуться каждый. Причины у всех свои, но для того, чтобы путешествие или деловая поездка прошли удачно, нужно знать главные требования к оформлению документов.

Ранее мы рассказывали, куда полететь осенью 2021 года и что делать, если не вакцинировался.

Зачем нужно разрешение на выезд с ребенком за границу?

Читайте такжеФранция и Германия закрылись для невакцинированных украинцев: обновленные условия въездаСуществует мнение, что получать разрешение на вывоз ребенка из страны нужно только тем парам, которые находятся в разводе. Это заблуждение - если за границу едет только один родитель, а второй по каким-то причинам сделать этого не может, но супруги живут в браке и находятся в чудесных взаимоотношениях, то оформлять разрешение на ребенка всё равно нужно.

При этом, вы должны понимать, что место назначения не важно - вы не сможете пересечь границы государства, нарушая закон. Более того, вряд ли даже из Украины получится выехать.

Касается это только несовершеннолетних детей. То есть, если ваше чадо достигло возраста 18 лет, требований, описанных в этой статье, к документам нет.

Как оформить разрешение отца на выезд ребенка за границу, если он против

К сожалению для обеих сторон, в юридической практике часто встречаются ситуации, когда бывшие супруги развелись и остались в состоянии конфликта, что повлекло за собой невозможность совершать те или иные действия с ребенком без согласия второго родителя.

В таком случае тот, кто выезжает за границу с малышом, должен подать исковое заявление в суд, где будут указаны:

цель выезда ребенка за границу (лечение, отдых, посещение родственников и пр.);

срок пребывания ребенка за границей;

место пребывания/проживания ребенка за границей;

факт отказа второго родителя дать согласие на выезд ребенка из страны.

Важно ответственно отнестись к иску, так как от информации, указанной в нем, зависит решение суда. Вам нужно будет доказать необходимость поездки за границу. К примеру, если вы уезжаете в целях профилактики заболеваний ребенка (в санаторий), приложите справку и направление от врача.

Какие документы нужны для выезда за границу матери-одиночке с ребенком - нюансы процедуры

Закон Украины предусматривает несколько ситуаций, в которых можно обойтись без оформления разрешения. Ниже мы опишем их, а также укажем документы, которые нужно будет предъявить на границе:

второй родитель был лишен родительских прав - решение суда или копию, заверенную нотариусом;

статус матери-одиночки - свидетельство о рождении ребенка, где в графе "отец" стоит прочерк;

- свидетельство о рождении ребенка, где в графе "отец" стоит прочерк; второй родитель умер - свидетельство о смерти или нотариально заверенная копия;

второй родитель пропал без вести - решение суда (оригинал или копия);

второй родитель - иностранец или не имеет гражданства - свидетельство о рождении ребенка с соответствующей записью;

второй родитель уклоняется от уплаты алиментов четыре месяца и более - справка от исполнительной службы;

ребенок зарегистрирован в другом государстве;

запись о том, что родитель или ребенок выбыли на ПМЖ в другую страну.

После 29 августа 2019 года появился нюанс: если родитель, который постоянно проживает с ребенком, сумеет доказать факт отсутствия в их жизни второго родителя (физически, материально, морально), он может не оформлять разрешение нотариально. Тем не менее, сообщить ему всё равно придется, а срок пребывания за границей не должен превышать один месяц.

Как оформить разрешение отца на выезд ребенка за границу - перечень документов

Читайте такжеЕвросоюз обновил список стран "зеленой зоны": украинцам опять подтвердили разрешение на въездДля того, чтобы оформить разрешение на выезд ребенка за границу, желательно, но не обязательно присутствие обоих родителей. Достаточно, чтобы к нотариусу вместе с малышом пошел человек, который НЕ поедет. Учитывайте, что к нотариусу с ребенком должен приходить именно родитель - без исключений.

Если он находится за границей и не может присутствовать, то должен оформить разрешение у нотариуса по месту жительства или в украинском консульстве, поставить апостиль и отправить в Украину.

В результате вы должны собрать:

паспорт и ИНН обоих родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

разрешение от второго родителя.

Если ребенок едет за границу с родственниками или посторонними людьми, необходимо получить разрешение обоих родителей, указать данные лица, сопровождающего ребенка, сроки пребывания в стране и цель поездки.

Вышеуказанный перечень - это базовый пакет документов. Юристы рекомендуют уточнять в посольстве страны, которую вы собираетесь посетить, - возможно, потребуются дополнительные справки или заявления.

К примеру, бывают ситуации, в которых, по законодательству Украины, разрешение вам вообще не нужно, однако, правила определенных стран могут быть иными - к таким относятся государства шенгенской зоны.

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Автор: Кристина Кащавцева