Также осенью дешевле всего стоят авиаперелеты в Исландию, отмечает опытный путешественник.

Благодаря своей невероятной природе Исландия является одним из самых желанных направлений для туристов со всего мира. Однако в летний сезон отпусков там может быть людно, особенно на самых популярных локациях, некоторые из которых уже даже вводят ограничения на посещение для туристов.

Однако ведущий эксперт по путешествия издания Travel Off Path Сэм Сирс уверяет, что лучшим временем для посещения Исландии является осень – по целому ряду причин. Среди них – возможность увидеть северное сияние, дешевые авиабилеты и меньшее количество туристов.

"То, что когда-то казалось недостижимым далеким местом с захватывающим образом жизни и поразительными инопланетными пейзажами, теперь является одним из самых модных направлений в мире. Летом толпы людей приезжают ко многим из лучших мест Исландии, таким как множество величественных водопадов, бьющих гейзеров и вулканических пляжей с черным песком. Теперь, когда календарь перешел на сентябрь, толпы начинают уменьшаться", – отмечает Сэм. Видео дня

Неземная осень в Исландии

По словам автора материала, в погоне за популярными туристическими фишками Исландии, многие туристы часто упускают из виду живописные осенние цвета, украшающие улицы Рейкьявика, многие из его чудесных ландшафтов и перспективный северный город Акюрейри, который обязательно стоит посетить именно в это время года.

При этом он уверен, что буйство осенних красок добавляет десятикратного очарования популярным достопримечательностям страны, которые большинство путешественников привыкли видеть в другое время года.

При этом именно осенью в Исландии – стране, где в приоритете автомобильный транспорт, гораздо более свободно на дорогах, да и толпы туристов на популярных локациях вроде знаменитой Голубой лагуны намного меньше.

Зеленые танцы в небе

Северное сияние можно наблюдать в Исландии с начала осень и до апреля. Тем не менее, многие выбирают сентябрь как месяц для посещения, поскольку он также знаменует собой конец скупого "полуночного солнца", отмечает Сэм.

По его словам, в Исландии в летние месяцы световой день длится дольше, чем многие привыкли, поэтому с сентября местные жители и туристы в восторге от возможности поспать немного больше.

По данным Iceland Tours, есть пять лучших мест, чтобы наблюдать за северным сиянием:

Национальный парк Ватнайекюдль

Сельтьярнарнес (Рейкьявик)

Снайфедльснес

Национальный парк Тингведлир

Вестфирдир

Флагманская бюджетная авиакомпания Исландии

После череды неудач исландская авиакомпания WOW Air, сменив владельца, переименовалась в PLAY. Теперь этот бюджетный перевозчик предлагает множество прямых рейсов в/из Европы и США по низкой цене.

PLAY также предлагает распродажи в течение всего года, порой с действительно потрясающими тарифами, говорит Сэм.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet назвал десять лучших мест в Европе для посещения этой осенью. Именно в межсезонье некоторые из них могут предложить туристам лучший отдых.

Также туристам назвали пять самых теплых островов Европы для осеннего отдыха. Среди них – португальская Мадейра и греческий Родос.

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