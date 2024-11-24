Все туристы любят Исландию, но только не Алисса Рамос.

36-летняя Алисса Рамос, 10 лет назад отравившаяся в большое сольное путешествие по миру и уже успевшая посетить 136 стран мира, выделила одну страну, которая больше всего ее разочаровала – это Исландия, о которое мечтают многие туристы. В своем разговоре с Daily Express она объяснила, что же пошло не так.

"Я нахожу хорошее почти в каждом месте, где я бывала, даже если это стресс или сложная логистика. Есть, пожалуй, только два места, которые были настолько сложными, что я даже не могу их рекомендовать. И единственное место, где у меня действительно был плохой опыт, это непопулярное мнение, потому что там всем нравится – Исландия", – отметила девушка, за приключениями которой в Instagram следят более 200 тысяч подписчиков.

Она отметила, что больше всего ее оскорбило, что в Исландии ее постоянно принимали за секс-работницу, хотя в других странах с ней такое происходит крайне редко.

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"Люди подходили ко мне и спрашивали, сколько я стою. Не знаю, почему – я ездила туда одна. Думаю, потому что люди привыкли видеть всех укутанными из-за холодной погоды", – продолжила Алисса.

Также у туристки остались негативные впечатления от посещения Коморских островов.

"Было просто невозможно найти там какую-либо помощь или кого-то, кто мог бы организовать тур. Это был не лучший опыт, и найти способ передвижения было невозможно, поэтому мне это не понравилось", – пояснила она.

Алисса добавила, что у нее также был похожий опыт в Бангладеш, который, по ее словам, был "логистически сложным и хаотичным для одинокой женщины-путешественницы".

Как сообщал УНИАН, ранее 19-летняя соло-туристка назвала самую небезопасную страну Европы, где она постоянно "чувствовала себя добычей".

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