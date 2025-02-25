Иностранцам могут усложнить получение американских виз, из-за чего туристическая индустрия рискует понести убытки на миллиарды долларов.

На фоне агрессивной политики нового президента США Дональда Трампа, ориентированной на масштабное сокращение расходов государственного бюджета, введение тарифов против других стран и борьбу с иммиграцией, внутренний и международный туризм в стране сталкивается с беспрецедентными изменениями.

Эксперты предупреждают, что все эти изменения политики, вероятно, будут иметь далеко идущие социальные, политические и экономические последствия, а также окажут огромное влияние на индустрию туризма в США, пишет BBC Travel.

"От иммиграционных правил до торговых войн, эти изменения сделают поездки в США и внутри них намного сложнее и менее привлекательными. Это как установить гигантский знак "Не въезжать" как раз в тот момент, когда мир возвращается в полноценный режим путешествий", – отметила основательница туристической компании Winkaffe Global Travel Кристин Винкаффе. – "Если вы усложните людям получение виз, меньше людей приедет – все просто".

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В частности, тенденции к отказу от туристических поездок в США уже наблюдаются в Канаде, которой Трамп продолжает угрожать тарифами и даже предлагает сделать всю страну 51-м штатом. Тем временем, Ассоциация путешествий США предупредила, что сокращение визитов из Канады на 10% может привести к потере более 2 млрд долларов доходов и 14 тысяч рабочих мест.

При этом издание отмечает, что исполнительный указ президента Трампа, сосредоточенный на "иностранных террористах и ​​других угрозах национальной и общественной безопасности", также ставит под угрозу выдачу виз иностранным гражданам. В частности, документ предписывает Министерству внутренней безопасности и Государственному департаменту проводить усиленную проверку как заявителей на получение визы, так и тех, кто в настоящее время находится в стране, чтобы "убедиться, что иностранцы, которым разрешен въезд в Соединенные Штаты, не намерены причинять вред американцам или их национальным интересам".

Это означает задержки для тех, кто подает заявление на получение визы, а собеседования на получение виз, вероятно, будут отложены или приостановлены. Юристы подозревают, что особое внимание будет уделяться лицам из стран с высоким уровнем риска, а запрет на поездки, аналогичный введенному в 2017 году, будет введен снова.

"Для международных путешественников усиленный визовый контроль и увеличенные сроки обработки могут означать меньшее количество посетителей и миллиарды потерянных доходов от туризма", – сказала эксперт по предпринимательству в Оксфордском университете Нери Карра Силламан. – "Если США станут более сложным местом для посещения или ведения бизнеса, остальной мир не будет ждать. Другие страны – Канада, Великобритания, Австралия – уже внедряют политику привлечения талантов, которые Америка рискует оттолкнуть".

Это может быть особенно проблематично, поскольку США вступают в то, что политики называют "мегадесятилетием" спортивных мероприятий. В 2026 году США будут совместно принимать чемпионат мира по футболу FIFA в 11 американских городах, затем пройдут летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, чемпионат мира по регби среди мужчин в 2031 году, чемпионат мира по регби среди женщин в 2033 году и зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2034 году. Однако в недавнем отчете Ассоциации путешествий США об этом прямо говорится: "Мы не готовы принять предстоящее мегадесятилетие мероприятий, которые привлекут миллионы внутренних и международных путешественников".

Как пишет генеральный директор и президент Ассоциации путешествий США Джефф Фримен, медленные сроки обработки виз являются "главным сдерживающим фактором для посещения США". По данным Госдепартамента, время ожидания гостевых виз из некоторых стран, таких как Колумбия, может достигать 700 дней, что делает невозможным для многих путешественников посетить чемпионат мира по футболу FIFA следующим летом. Согласно исследованию Oxford Economics, цитируемому в отчете, если не принять меры, экономика США рискует потерять почти 19 миллиардов долларов доходов в течение следующих двух лет.

Тем не менее, новая администрация по-прежнему уверена, что ее изменения в политике пойдут на пользу путешественникам, в частности, в контексте повышения безопасности транспортных перевозок.

Как сообщал УНИАН, в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, Дональд Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения.

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