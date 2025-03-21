Американские пограничники все чаще задерживают европейцев и канадцев на пограничных переходах с Мексикой и Канадой.

С момента вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа, на пограничных переходах страны произошел ряд громких инцидентов с иностранными туристов, которых останавливали и держали под стражей в течение нескольких недель в иммиграционных центрах, прежде чем им разрешили улететь домой за свой счет.

Как пишет Associated Press, в частности, подобный неприятный инцидент произошал с американской Леннон Тайлер и ее женихом Лукасом Силаффом, гражданином Германии. Пара часто совершала поездки в Мексику, когда мужчина приезжал в США, так как им было туда удобно добираться наземным транспортом.

Однако в прошлом месяце, когда они возвращались из Тихуаны, американские пограничники надели наручники на саму Тайлер, гражданку США, и приковали ее цепью к скамейке, в то время как ее жених был обвинен в нарушении правил его 90-дневного туристического пребывания в США. Через четыре часа Тайлер разрешили уехать, но она заявила, что ей не дали никакой информации о местонахождении ее жениха. В итоге Лукас провел 16 дней в переполненном иммиграционном центре содержания под стражей США, прежде чем ему разрешили вылететь домой в Германию.

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При этом девушка отметила, что у ее парня возникли проблемы во время общения с пограничниками, поскольку английский не его родной язык. Когда же она предложила помочь ему с переводом или вызвать другого переводчика, ей в этом отказали. Теперь Тайлер готовится подать в суд на правительство США.

Похожий инцидент произошел с еще одной немецкой туристкой, Джессикой Бреше, которую остановили на пограничном переходе Тихуаны 25 января, после чого она провела более шести недель взаперти, в том числе более недели в одиночной камере.

Тем временем, туристка из Уэльса Бекки Берк провела почти три недели в центре содержания под стражей на канадской границе, а канадка Жасмин Муни, актриса и предприниматель с рабочей визой, задержанная на границе Тихуаны, провела 12 дней под стражей.

Многие задержанные сообщили, что им так и не объяснили, почему их взяли под стражу, даже после того, как они предложили добровольно вернуться домой.

В свою очередь директор некоммерческой организации American Friends Service Committee, которая помогает мигрантам, Педро Риос сказал, что за 22 года работы на границе он никогда не видел, чтобы путешественники из Западной Европы и Канады были задержаны таким образом.

Тем временем, иммиграционная и таможенная полиция сообщила в электронном письме AP, что Силафф и Бреше "были признаны невъездными" ее сотрудниками. Это агентство заявило, что не может обсуждать подробности, но "если нарушаются законы или условия визового режима, путешественники могут быть задержаны и высланы".

Издание узнало, что оба задержанных немецких туриста получили разрешение на въезд в США в рамках упрощенной программы, предлагаемой избранной группе стран, в основном в Европе и Азии, гражданам которых разрешено въезжать в США по делам или для отдыха на срок до 90 дней без предварительного получения визы. Им достаточно просто зарегистрироваться онлайн в Электронной системе авторизации поездок. Но даже если им разрешено путешествовать по этой системе, им все равно может быть запрещен въезд в страну.

Тем временем, все больше иностранцев с действующими визами и грин-карт задумываются о целесообразности поездок из или в США.

Так, Лукас Силафф рассказал, что они теперь пересматривают свои планы провести свадьбу в Лас-Вегасе, поскольку он до сих пор страдает от кошмаров и намерен начать терапию, чтобы справиться с трамвой.

"Больше никто не может безопасно приезжать в Америку в качестве туриста", – констатировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты предупреждали, что туризму в США грозят большие проблемы из-за политики президента Дональда Трампа.

В частности, они опасались, что иностранцам могут усложнить получение американских виз, а поэтому многие люди откажутся от поездок в страну. Из-за этого местная туристическая индустрия рискует понести убытки на миллиарды долларов.

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