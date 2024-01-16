Голосеевский лес идеально подходит для прогулок и спортивных активностей в любое время года.

Зимой, когда на улице морозы и снегопады, людям очень трудно удержаться от соблазна проводить свободное время дома под одеялом у телевизора, маниакально поглощая вредную пищу и сериалы.

Впрочем, в холодное время года так же стоит держать свой организм в тонусе. И если все же отнюдь не хочется проводить часы за тяжелыми тренировками в спортзале или никак не получается выбраться в зимний отпуск в Карпаты, всегда можно устроить себе небольшой пеший поход, не покидая своего города.

Например, жителям Киева невероятно повезло иметь огромный лесной массив совсем недалеко от центра города. Голосеевский лес идеально подходит для прогулок и спортивных активностей в любое время года. А когда зима такая снежная, как в этом году, он выглядит просто сказочно. Смотрите свежий фоторепортаж УНИАН.Туризм.

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На самом деле Голосеевский лес просто огромный, а потому туда можно заходить с разных сторон и бродить там разными маршрутами. Самым удобным и интересным из них является "желтая эко-тропа", на которую можно попасть с ВДНХ. Маршрут оборудован различными тропинками, ступеньками и мостиками, а его главная фишка заключается в том, что, гуляя по нему, вы плавно переходите из одного ландшафта в другой – буковый лес, хвойный лес, холмистый участок, болотистая местность и живописное озеро. Маршрут этот довольно короткий, с понятной маркировкой, поэтому проходить его можно в любое время года всей семьей.

Как сообщал УНИАН, нынешняя зима в Украине является гораздо более снежной, чем в течение нескольких предыдущих лет. В частности, наконец со снегом повезло украинским горнолыжным курортам.

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