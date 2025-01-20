Речь идет о территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу города.

В некоторых районах популярного среди туристов итальянского города Пиза, от аэропорта которого до центра ехать всего 3 километра, усилили меры безопасности из-за рекордного уровня преступности.

Как пишет ANSA, региональный комитет общественного порядка и безопасности префектуры Пиза одобрил создание "красной зоны" на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу города.

В частности, в "красную зону" включены такие локации Пизы:

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площадь возле Центрального железнодорожного вокзала

улица Масканьи

улица Пуччини

авеню Бонаини

авеню Грамши

Стоит обратить внимание, что именно в этой части города находится знаменитая Пизанская башня.

Отмечается, что "красная зона" обозначает городскую территорию с высоким риском противоправного поведения, где в случае агрессивных, угрожающих или оскорбительных действий может быть запрещено свободное перемещение.

Кроме того, в этом районе уже проводятся работы по реконструкции, включающие улучшение освещения и видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые рассказали об успехах в спасении главной туристической достопримечательности Пизы – легенларной падающей башни.

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