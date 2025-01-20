В некоторых районах популярного среди туристов итальянского города Пиза, от аэропорта которого до центра ехать всего 3 километра, усилили меры безопасности из-за рекордного уровня преступности.
Как пишет ANSA, региональный комитет общественного порядка и безопасности префектуры Пиза одобрил создание "красной зоны" на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу города.
В частности, в "красную зону" включены такие локации Пизы:
- площадь возле Центрального железнодорожного вокзала
- улица Масканьи
- улица Пуччини
- авеню Бонаини
- авеню Грамши
Стоит обратить внимание, что именно в этой части города находится знаменитая Пизанская башня.
Отмечается, что "красная зона" обозначает городскую территорию с высоким риском противоправного поведения, где в случае агрессивных, угрожающих или оскорбительных действий может быть запрещено свободное перемещение.
Кроме того, в этом районе уже проводятся работы по реконструкции, включающие улучшение освещения и видеонаблюдения.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые рассказали об успехах в спасении главной туристической достопримечательности Пизы – легенларной падающей башни.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Идеально для перезагрузки: 8 лучших городов Италии для сити-брейка
- На замену переполненному Риму: названы семь малоизвестных древних городов Европы
- Власти Италии объявили войну фейковым туристическим отзывам
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.