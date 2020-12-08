До сих пор Непал и Китай расходились во мнениях, стоит ли добавлять к высоте снежную шапку сверху.

Самая высокая гора в мире Эверест на 0,86 м выше, чем было официально рассчитано ранее.

Читайте такжеВ Таллине открылся музей запрещенных книгК такому выводу пришли власти Непала и Китая, пишет BBC.

До сих пор страны расходились во мнениях, стоит ли добавлять к высоте снежную шапку сверху. Новая высота составляет 8848,86 м (29 032 фута).

Страны договорились о совместном измерении в 2019 году. В министерстве иностранных дел и департаменте исследований Непала заявили, что геодезисты из обеих стран согласовали новую высоту.

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Автор: Людмила Жерновская