Сам дизайнер всегда выступал за его независимость.

Модный дом Giorgio Armani, основанный легендарным дизайнером, который умер на прошлой неделе, может сменить владельца или стать публичной компанией.

Такие условия содержатся в завещании Армани, сообщает Reuters. Согласно документу, в течение ближайших 18 месяцев наследники должны реализовать 15% акций бренда, а через 3-5 лет продать еще от 30% до 54,9% тому же покупателю. Альтернативным вариантом предусмотрено первичное публичное размещение акций (IPO).

Приоритетными покупателями названы французский люксовый гигант LVMH, косметический концерн L'Oréal или производитель оптики EssilorLuxottica, который уже сотрудничает с Armani. В то же время завещание позволяет рассмотреть и другие компании из индустрии моды и роскоши, имеющие деловые связи с брендом.

Видео дня

Как известно, Армани до последнего оставался единственным крупным акционером Giorgio Armani SpA и отклонял предложения присоединиться к ведущим модным конгломератам, называя независимость ключевой ценностью своего дома. В недавнем интервью Financial Time он заявил, что планирует постепенно передать ответственность самым близким людям.

Смерть Армани

Легендарный итальянский дизайнер умер 5 сентября 2025 года в возрасте 91 года. Его смерть стала большой потерей для мира моды, ведь Армани считался одним из самых влиятельных кутюрье современности.

Армани оставался активным в своем деле почти до последних дней жизни, контролируя и креативные, и бизнес-решения в собственном модном доме Giorgio Armani SpA. За свою карьеру он создал империю, которая вышла далеко за пределы одежды, включив отели, рестораны, косметику и другие направления.

Дизайнер никогда не имел детей, поэтому наследниками его дела стали сестра Росанна, племянницы Сильвана, Роберта и Андреа, а также его многолетний партнер и соратник Лео Делл'Орко.

Вас также могут заинтересовать новости: