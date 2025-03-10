В частности, многие туристы ошибочно полагают, что погода в Португалии всегда будет приятной и солнечной.

Португалия – одна из самых популярных среди туристов стран Европы. И это совсем не удивительно, ведь там круглый год прекрасная погода, богатая история и архитектура, живописная природа и в целом волшебная атмосфера – а, главное, все это по сравнительно доступной цене.

Жительница Лиссабона Хелена Менезес, родившаяся и выросшая в португальской столице, а сейчас работающая там гидом, в разговоре с Business Insider назвала пять главных ошибок туристов, приезжающих в этот замечательный город и в страну в целом.

1. Думают, что погода всегда будет приятной и солнечной. "Многие представляют себе море солнца круглый год, когда думают о Португалии – я могу сказать по тому, как многие туристы не одеваются должным образом, когда погода другая. Перед тем, как приехать, знайте, что на нашей средиземноморской земле присутствуют все четыре сезона", – говорит Хелена.

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Она соглашается, что лето в стране действительно жаркое и солнечное, но также отмечает, что зимой там может быть немного прохладно, а весной и осенью температура более мягкая, но не без сюрпризов. Поэтому девушка советует ответственно подходить к подбору вещей в поездку, потому что погода в эти месяцы также может быть самой непредсказуемой.

2. Носят шлепанцы или высокие каблуки в городе. "Как и во многих других португальских городах, в Лиссабоне на площадях и тротуарах можно увидеть множество красивых узоров из булыжника. Однако эти камни могут быть скользкими, а иногда и неудобными для ходьбы. Поэтому возьмите с собой разумную, удобную обувь", – советует опытный гид.

3. Даже не пытаются говорить на местном языке. По ее словам, хотя многие местные жители любят практиковать свой английский с туристами, они все равно ценят, когда гости пытаются говорить по-португальски.

"Попытка использовать наш язык – это приятная дань уважения местной культуре, и есть большая вероятность, что вы получите лучшее обслуживание просто за попытку. По крайней мере, вежливо знать и использовать базовые фразы, например, привет (olá) и пожалуйста (por favor)", – поясняет Хелена.

4. Неправильно пьют крепкий португальский кофе. "В Португалии большинство наших кофейных смесей готовятся из зерен робусты. Если вы привыкли к этому дома, то все будет в порядке. Однако в зернах робусты гораздо больше кофеина, чем в зернах арабики, которые более распространены во многих странах мира. Чтобы избежать перегрузки кофеином, помните об этой разнице, заказывая здесь напитки. Если вы хотите большую чашку кофе, но менее крепкую, закажите абатанадо (по сути, американо)", – рассказывает жительница Лиссабона.

Кроме того, она обратила внимание, что португальцы обычно пьют кофе не спеша – его принято потягивать, сидя в кафе. Редко можно увидеть местных жителей, пьющих кофе из пластиковых или бумажных стаканчиков на ходу.

5. Думают, что португальцы не любят получать чаевые. "Культура чаевых различается по всему миру, но это не значит, что работники сферы услуг здесь не ценят дополнительную мелочь. В Лиссабоне чаевые не считаются столь важными, как в США, поскольку наши работники сферы услуг обычно получают заработную плату, достаточную для жизни. Тем не менее, чаевые все равно следует использовать для вознаграждения за хорошее обслуживание, особенно на мероприятиях и в ресторанах, ориентированных на туристов. Как гид, я не понаслышке знаю, насколько мы их ценим", – пояснила она.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о перспективе столкнуться с огромными штрафами в популярном португальском пляжном городе Албуфейра, если будут ходить по городу только в купальниках.

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