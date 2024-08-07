Единственное объяснение, которое нашли ученые: мужчины бессознательно "щеголяют" перед гаджетом, говорящим соблазнительным голосом.

Автомобильные навигаторы с "сексуальными" женскими голосами плохо влияют на мужчин-водителей, провоцируя их нарушать правила дорожного движения. К такому выводу пришли ученые Шанхайского университета Фудань, пишет Independent.

Исследование базировалось на двух экспериментах, во время которых мужчинам давали указания разными голосами.

Первый эксперимент включал реальные ситуации вождения, когда мужчины в симуляторе получали указания низкими или высокими женскими голосами. Когда они приближались к перекрестку, светофор менял сигнал с зеленого на желтый, давая выбор: остановиться или продолжить движение.

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Результаты показали, что, получая указания высоким женским голосом, мужчины примерно на 40% чаще проезжали на жёлтый свет. Это заставило университетских исследователей предположить, что испытуемые "щеголяли" и "демонстрировали свои навыки вождения" автомобильному навигатору с сексуальным голосом.

Во втором эксперименте исследователи изучали две группы мужчин в виртуальной реальности, где им было предписано перейти мост. Перед переходом узкого мостика мужчинам проигрывали образец женского голоса - в половине случаев привлекательным высоким голосом, в половине - менее привлекательным низким.

В среднем мужчины, которые слышали более высокий голос, переходили мостик быстрее, чем те, кто слышал более низкий голос. Исследователи предположили, что это потому, что высокий голос подсознательно побуждал их пойти на больший риск.

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