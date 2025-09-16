Эта вещь является полезной для похода в супермаркет и покупки сувениров.

Если вы планируете поехать в отпуск, то важно понимать, как лучше упаковывать свои вещи. Специалист по путешествиям Your Co-Op Клэр Франклин считает, что успешная упаковка - это гораздо больше, чем просто бросание вещей в чемодан, передает Express.

В то же время эксперт поделилась своими советами по упаковке, среди которых она назвала одну вещь, без которой она никогда не ездит в отпуск. Речь идет о сумке-тоут или шопере.

"Они часто оказываются полезными для похода в супермаркет и покупки сувениров. Кроме того, их можно использовать как легкий дополнительный багаж в ручной клади, если вы не можете поместить все необходимые вещи в сумку или если вам нужно купить что-то в последний момент в аэропорту после прохождения контроля безопасности", - объяснила Франклин.

Еще одной важной вещью, по словам эксперта, является маска для глаз, которая нужна во время длительных перелетов.

"Маска не только защищает от света в самолете, но и пригодится, если в вашем номере нет затемняющих штор или если вам нужно поспать днем, чтобы преодолеть джетлаг", - подчеркнула специалист по путешествиям.

Также Франклин рекомендует паковать все необходимые вещи для сна в последнюю очередь, в частности зубные щетки и пижаму, чтобы они были под рукой по прибытии к месту назначения.

"Пакуйте пижамы и необходимые вещи в последнюю очередь, чтобы их было легко достать, когда вы откроете чемодан. Так вы сможете сразу лечь в постель или легко достать зарядные устройства, лекарства и туалетные принадлежности, не прерывая все", - отметила эксперт.

Другие советы туристам

Ранее эксперты рассказали, какие чемоданы не сильно бросают в аэропортах во время путешествий. Один из багажных работников отметил, что все зависит от колес чемодана.

В то же время бывалая туристка предостерегла от трех ошибок во время посещения Берлина. По ее словам, такими ошибками оказались сон на ночном рейсе в Берлин, ночевка за городом во время короткой поездки и неправильный ночной поезд.

