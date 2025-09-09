Марина Григоренко

Кэти Локхарт призывает туристов не экономить на отдыхе на Мальдивах, ведь для многих это путешествие всей жизни.

Экзотические Мальдивы, с их бюрюзовыми водами и белоснежным песком, являются мечтой для многив туристов. А для кого-то это и вовсе путешествие всей жизни, подому вдвойне важнее организовать его так, чтобы оно не обернулось разочарованием.

Бывалая туристка и автор путеводителей Кэти Локхарт, которая ежегодно проводит на Мальдивах целый месяц, в разговоре с Travel + Leisure поделилась "золотым" советом, как сделать так, чтобу поездка в это потрясающее место удалась.

"Большинство гостей этого тропического островного государства, особенно американцы, живущие на другом конце света, приезжают сюда лишь однажды. Расстояние, непомерные цены, длительность отпуска – все это делает его местом для особых случаев, предназначенным для медового месяца, дней рождения или годовщин. Но мне действительно повезло. Как автор путевых заметок, я провожу на Мальдивах примерно месяц в году, и вот мой главный совет: либо ехать по-крупному, либо не ехать вовсе", – делится опытом Локхарт.

По ее словам, Мальдивы предлагают действительно уникальный формат отдыха, и обидно будет все это упустить, пытаясь сэкономить – без познания всего того опыта, который предлагают на острове, в этом путешествии просто не будет смысла и он станет тратой денег на ветер.

При этом эксперт отмечает, что в целом на Мальдивских остравах расположено около 180 курортов, поэтому выбор достойных пятизвездочных отелей довольно широк.

"Как только вы приедете на выбранный вами идиллический остров, вы начнете видеть все в ярких красках. Оттенки синего, о существовании которых вы и не подозревали, песок такой белый, что на него не посмотришь без солнцезащитных очков, и закаты, переливающиеся от розового к красному и фиолетовому, словно спелая слива. И хотя отдых и развлечения – это основа этого направления, здесь также есть целая энциклопедия развлечений, которыми можно заполнить ваш день", – восхищается она.

В то же время, Локхарт советует туристам обращать внимание на еженедельный календарь мероприятий для гостей, который предлагают все курорты Мальдив – как бесплатных, так и платных. В частности, бесплатные мероприятия включают в себя утреннюю растяжку на пляже, волейбол на песке ближе к вечеру и знакомство с местной культурой во время игры на барабанах бодуберу.

"Одно-два из этих занятий в день идеально сочетаются с чтением на пляже и плаванием в панорамном бассейне. Но поскольку это может быть разовое мероприятие, бронирование нескольких платных занятий стоит своих денег. Если ваши финансы позволяют только одно, закажите снорклинг или дайвинг. Если вам больше по душе расслабляющий массаж, то Мальдивы предлагают одни из лучших в мире", – советует она.

Места, похожие на Мальдивы, но в разы дешевле

Поскольку отдых на Мальдивах обходится недешево, а добираться туда довольно долго, многие туристы пытаются найти похожие пейзажи в более доступных местах.

Чтобы облегчить им поиски, эксперты назвали семь мест в Европе, которые похожи на Мальдивы – в Греции, Албании, Италии, Франции и даже Великобритании.

Свой аналог Мальдив обнаружили и в Польше – речь идет о парке Гродек, который находится в городе Явожно.

