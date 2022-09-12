Ограничения являются частью холодной войны между двумя странами за первенство в передовых технологиях, пишут СМИ.

Администрация президента США Джо Байдена планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки из США в Китай полупроводников, которые используются в области искусственного интеллекта (ИИ) и средств производства микросхем.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам лиц, знакомых с ситуацией, Минторг США намерено ввести новые ограничения, о которых уже сообщило в начале 2022 года трем американским компаниям – KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc.

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В частности, письма, наличие которых компании уже признали публично, накладывало вето на экспортирование оборудования для производства микросхем на китайские заводы, которые производят 14-нм или более современные полупроводники, если продавцы не получат лицензии Министерства торговли.

Также нескольким американским компаниям были отправлены письма с указанием прекратить поставки в Китай микросхем для искусственного интеллекта, если они не получат лицензии.

Некоторые источники сообщили, что запреты, скорее всего, будут включать в себя дополнительные меры против Китая. Ограничения также могут быть изменены, а правила опубликованы позже, чем ожидалось. Считается, что новые запреты потенциально могут применяться к компаниям, пытающимся бросить вызов доминированию Nvidia и AMD в области чипов ИИ.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что США ограничили продажу сложных чипов в Китай и Россию. Ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, известных как графические процессоры, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.

Как пишет NYT, "ограничения являются частью холодной войны между Китаем и США за первенство в передовых технологиях".

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