Ограничения касаются высокопроизводительных моделей.

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

Об этом пишет The New York Times.

Это стало последней попыткой правительства США использовать полупроводники в качестве инструмента, сдерживающего достижения конкурентов в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект, пишет издание.

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Новые ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, известных как графические процессоры, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices.

Изначально они разрабатывались для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко используются в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для распознавания речи и объектов на фотографиях.

Кроме того, они используются в разработках оружия и сборе разведывательных данных. Отмечается, что некоторые крупные системы в Китае были связаны с наблюдением за мусульманскими меньшинствами.

Таже технология искусственного интеллекта также все чаще используется для идентификации лиц на видеоизображениях.

"Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и США за первенство в передовых технологиях. Администрация Байдена, опираясь на ограничения, начатые при бывшем президенте Дональде Трампе, приняла меры, направленные на ограничение доступа таких компаний, как китайская Huawei, к передовым чипам и зарубежному производству полупроводников", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Джо Байден подписал указ об имплементации закона о субсидиях на производство полупроводниковых микросхем.

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