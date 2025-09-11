Какие iPhone получат 'стеклянную' iOS 26 и когда выйдет обновление: ищите свой

Обновление тестировалось все лето, а для всех выйдет через несколько дней.

Apple объявила, что следующая операционная система для смартфонов выйдет уже 15 сентября. Прошивка с самым масштабным редизайном со времен седьмой версии будет доступна сразу для миллионов iPhone, но некоторые популярные модели останутся без апдейта.

Судя по сайту компании, новую ОС получат все смартфоны бренда, начиная с iPhone 11. Эта серия вышла в 2019 году – получается, что срок поддержки телефонов Apple обновлениями составляет около шести лет.

Увы, в этом году апдейт не придет на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Эти смартфоны работают на базе процессора A12 Bionic, который исчерпал свой ресурс и не поддерживает совместимость с новой ОС.

Проверьте, совместим ли ваш iPhone с iOS 26:

Apple изменила нейминг своих операционных систем и вместо iOS 19 выйдет сразу iOS 26. Его главной особенностью стал полупрозрачный дизайн Liquid Glass с имитацией стекла, который будет "насквозь" пронизывать систему.

Bloomberg рассказывал, что iOS 26 подготовит почву для юбилейного iPhone в 2027 году, который будет отличаться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

Напомним, 9 сентября Apple провела презентацию новых Айфонов. Как и ожидалось, iPhone Air заменил iPhone Plus и стал новым самым тонким айфоном в истории, а iPhone 17 Pro и Pro Max получили свежий дизайн и мощный апгрейд камер.

