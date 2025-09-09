Ультратонкий Айфон и новые ценники: Apple анонсировала серию iPhone 17

Модели станут доступны для предзаказа в пятницу, 12 сентября. Релиз 19 сентября.

Apple провела традиционную сентябрьскую презентацию новых Айфонов: как и ожидалось, iPhone Air (без цифры в названии) заменил iPhone Plus, который не приобрел значительную популярность, а iPhone 17 Pro и Pro Max получили новый дизайн и мощный апгрейд камер.

iPhone 17

Базовая модель iPhone 2025 года получила незначительные улучшения внешне, зато значительные внутри. Дизайн iPhone 17 будет отличаться от iPhone 16 только цветами, тем не менее, диагональ дисплея выросла с 6,1 до 6,3 дюймов за счет уменьшенных рамок.

Главным изменением по сравнению с предшественниками стала поддержка ProMotion которая на протяжении четырех поколений была эксклюзивом Pro-моделей. Теперь базовая модель поддерживает 120 Гц и функцию Always On Display.

Apple заявила, что прирост производительности составляет 20% по сравнению с iPhone 16 – заслуга чипсета А19. Также по сравнению с предшественником прибавилось 8 часов автономности. Прокачали и камеру: ультраширик совместили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телеобъектив на 12 Мп с двукратным зумом.

В США iPhone 17 будет продаваться по цене от 799 долларов в пяти цветах: лавандовый, голубой, черный, белый и зеленый. Все особенности на одной картинке:

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max

Наибольшие внешние изменения получили флагманы. Вместо привычного "квадрата" сзади обе модели получили большой прямоугольный блок камер, что кардинально изменит внешний вид задней панели. А вместо титановых корпусов, которые использовались в iPhone 15-й и 16-й сериях, вернули алюминиевые.

Все три камеры теперь 48 Мп – это впервые. Появился 4х цифровой зум и 8х оптический. В Apple позиционируют их как 8 объективов в одном смартфоне. Также заявляется поддержка 8К-видео и комбинированной съемки с передней и задней камер одновременно. Диагональ экранов не поменялась.

Также обещают новое крутое охлаждение и рекордную автономоность – до 39 часов воспроизведения видео. Но это только в США: Айфоны из других стран с SIM-слотом получат батарею чуть меньше.

Цены – от 1099 долларов за базовый iPhone 17 Pro на 256 ГБ и 1199 долларов за iPhone 17 Pro Max. Топовая память теперь 2 ТБ.

iPhone Air

Самая ожидаемая новинка презентации, слухи о которой начали ходить еще с 2024 года. Главной особенностью смартфона стала рекордно низкая толщина. 5,6 мм – такими тонкими iPhone не были никогда.

По другой начинке – корпус из титана, суперпрочное стекло Ceramic Shield, дисплей ProMotion 120 Гц и топовый процессор A19 Pro в паре с фирменным модемом C1X. А еще в нем нет слота для SIM – только eSIM-ки.

Ради ультратонкого дизайна пришлось пожертвовать камерами (она всего одна, на 48 Мп) и автономностью. Apple традиционно не раскрывает емкость аккумулятора, но утверждает, что живет он целый день. Но, похоже, это только с фирменным магнитным пауэрбанком.

Новинка, как и остальные модели iPhone 17, поступит в продажу в 19 сентября в четырех цветах по цене 999 долларов за базовую версию на 256 ГБ.

