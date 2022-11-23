Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, что ведомство помогает организовать поставки дизельного топлива для генераторов.

Многие украинцы 23 ноября столкнулись с проблемами с интернетом после массированного ракетного удара России по Украине. Базовые станции и операторы связи использовали генераторы из-за отключения света.

По данным компании NetBlocks, "Украина столкнулась с отключениями электроэнергии в масштабе страны, что оказывает значительное влияние на доступ к интернету". При этом отмечается, что "подключение к сети в Украине на уровне 35 процентов" в сравнении с прошедшей неделей.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что из-за перехода станций генераторы происходит перегруз.

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"Из-за массированных ракетных ударов российских террористов во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Базовые станции и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы. Мобильные операторы, где работают вышки - перегружены трафиком", - написал чиновник в Telegram

Министерство помогает организовать поставки дизельного топлива, а также решает другие операционные задачи.

"Вызов, который не видела ни одна страна в сфере телекоммуникации. Как и в других сферах. Пройдем его. Четко знаем, что делать, работаем. И с каждой новой атакой будем сильнее, пока не победим", - подытожил Федоров.

Ракетный удар по Украине - что известно

23 ноября РФ нанесла ракетные удары по городам Украины, в том числе и по Киеву. Позже стало известно, что "прилет" был в объект инфраструктуры столицы.

В свою очередь премьер-министр Шмыгаль заявил, что после обстрела в Украине применили аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать аварий и разбалансировки системы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.

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