Завод "Энергия" производит, в частности, аккумуляторы для БПЛА.

Липецкая область России ночью подверглась атаке беспилотников, под ударом оказался завод "Энергия", который производит, в частности, аккумуляторы для БПЛА.

Губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что "на парковке одного из предприятий в Ельце после падения беспилотника возник пожар". По его словам, жертв и пострадавших нет, сотрудники ближайших цехов эвакуированы. Игорь Артамонов не стал называть предприятие, однако, как пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей, речь идет о заводе ПАО "Энергия".

В то же время телеграм-каналы публикуют видео пожара на территории завода после удара БПЛА. Как пишет тг-канал Astra, на кадрах очевидцев видно, что один из БПЛА попал в асфальт рядом с заводом, а на территории самого предприятия возник пожар. ASTRA геолоцировала кадры: на фото и видео действительно запечатлена территория завода "Энергия", а также его основное здание.

Видео дня

Также сообщается, что обломки одного из дронов упали на частный жилой дом в Липецком округе, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.

Кроме того, дрон попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. Повреждены окна. Жителей ближайших домов эвакуировали, никто не пострадал.

Завод "Энергия" - чем он важен

ПАО "Энергия" — крупнейшее в России предприятие, производящее химических источников тока. Завод специализируется на разработке и производстве автономных источников питания для бытовой, общепромышленной и специальной техники, в частности, авиации, гражданского речного и морского флотов, радиотехники и других.

Этот завод уже второй раз оказывается под атакой за последние три месяца. Прошлый раз он был атакован в мае. На спутниковых снимках после атаки было видно, что предприятие подверглось значительным разрушениям.

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